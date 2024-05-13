Cottonbox’tan yeşile yatırım

Ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren Cottonbox, Denizli’de gerçekleştirdiği 10 milyon doları bulan fabrika yatırımıyla üretimdeki gücünü ve hızını artırmayı hedefliyor. 14 bin metrekare alanda hayata geçirilen tesis, üretim kapasitesini bir yılın sonunda yüzde 100 artıracak. Sürdürülebilirlik ilkeleri çevresinde yeşil bina olarak tasarlanan fabrikada Avrupa standartlarına uygun üretim yapan Cottonbox, yakın zamanda gerçekleştireceği çatı GES yatırımı ile enerji ihtiyacının yüzde yüzünü karşılayacak.
KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETECEK
Cottonbox Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, “Yaklaşık 600 bin dolar yatırımla hayata geçireceğimiz GES yatırımımızla enerji ihtiyacımızı yüzde yüz karşılayacağız. AB Yeşil Mutabakat kapsamında uyum için açıklanan öncelikli sektörler arasında tekstil yer almasa da; dönüşüme şimdiden hazırlanmanın, gelecekte ihracat açısından büyük bir değer yaratacağı kanaatindeyiz” dedi. Her yıl ortalama yüzde 20 büyüyen Cottonbox 2023 yılında yurt içinde yüzde 35, ihracatta yüzde 15 büyüme gerçekleştirdi. Şirket, 2024’te ise yüzde 25 reel büyüme ile 750 milyon TL ciroya ulaşmayı hedefliyor. Markalı ihracat vizyonunu benimseyen firma, 61 ülkeye kendi ismiyle ihracat yapıyor.