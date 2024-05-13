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Ekonomi

Cottonbox’tan yeşile yatırım

Cottonbox’ın Denizli’de kurduğu yeni fabrika firmanın üretimde hızını artıracak. 14 bin metrekare alana kurulan tesis, tüm operasyon sürecini tek bir çatı altında yürütecek. Fabrika, çevreci özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Akın Ali Polat
04:00 - 13/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:45 - 13/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren Cottonbox, Denizli’de gerçekleştirdiği 10 milyon doları bulan fabrika yatırımıyla üretimdeki gücünü ve hızını artırmayı hedefliyor. 14 bin metrekare alanda hayata geçirilen tesis, üretim kapasitesini bir yılın sonunda yüzde 100 artıracak. Sürdürülebilirlik ilkeleri çevresinde yeşil bina olarak tasarlanan fabrikada Avrupa standartlarına uygun üretim yapan Cottonbox, yakın zamanda gerçekleştireceği çatı GES yatırımı ile enerji ihtiyacının yüzde yüzünü karşılayacak.

Nuri Turgut

KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETECEK

Cottonbox Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, “Yaklaşık 600 bin dolar yatırımla hayata geçireceğimiz GES yatırımımızla enerji ihtiyacımızı yüzde yüz karşılayacağız. AB Yeşil Mutabakat kapsamında uyum için açıklanan öncelikli sektörler arasında tekstil yer almasa da; dönüşüme şimdiden hazırlanmanın, gelecekte ihracat açısından büyük bir değer yaratacağı kanaatindeyiz” dedi. Her yıl ortalama yüzde 20 büyüyen Cottonbox 2023 yılında yurt içinde yüzde 35, ihracatta yüzde 15 büyüme gerçekleştirdi. Şirket, 2024’te ise yüzde 25 reel büyüme ile 750 milyon TL ciroya ulaşmayı hedefliyor. Markalı ihracat vizyonunu benimseyen firma, 61 ülkeye kendi ismiyle ihracat yapıyor.



#Cottonbox
#Çevreci Tasarım
#Ekonomi
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