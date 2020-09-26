Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest'te

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknofest 2020" etkinliğinde açıklama yapıyor.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
İstanbul'da alevlenen teknoloji heyecanı dalga dalga katlandı, bir çok ilimizden etkinliğe ev sahipliği yapma daveti geldi.
Tüm alanlarda dereceye giren yarışmacıları tebrik ediyorum. Salgın sebebiyle bu festival daha sınırlı gruplarla gerçekleştirildi. Ancak bu heyecanın ülkemizi ve gençlerimizi sarmasına engel teşkil etmedi.
Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknofest etkinliklerine katılmak ve açılışlar yapmak amacıyla Gaziantep’e geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl ilk kez İstanbul dışında düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne (TEKNOFEST2020) katılmak amacıyla Gaziantep’e geldi. Uçakla Gaziantep Havalimanı’na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan için yoğun güvenlik tedbirleri alındı.
Erdoğan alınan tedbirler arasında havalimanından çıkarak, festivalin düzenlendiği Ortadoğu Fuar Merkezi’ne doğru hareket etti.