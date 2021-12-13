Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğanın talimatı sonrası harekete geçildi Cezası iki milyon TLye çıkıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası harekete geçildi: Cezası iki milyon TL'ye çıkıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın stok yaparak fahiş fiyat artışına neden olanlara yönelik dile getirdiği sözlerin ardından beklenen adım atılıyor. Geçtiğimiz yıl kurulan ve 13 üyeden oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından stokçulara verilen cezalarda üst limit, Perakende Satış Yasası'nda yapılacak düzenleme ile 500 bin TL'den iki milyon TL'ye çıkarılıyor.

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Kenan Biter Yeni Şafak
​​Cumhurbaşkanı Erdoğanın talimatı sonrası harekete geçildi: Stokçuluğun cezası iki milyon TLye çıkıyor
Yükselen fiyatlar sonrası özellikle sıfır otomobilde stok iddiaları gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada stokçuları sert bir dille uyararak dile getirdiği ''Bütçe müzakerelerinden sonra hemen yasal düzenleme yapacağız ve stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız.'' sözlerinin ardından beklenen kritik düzenleme için harekete geçildi.

Ticaret Bakanlığı ‘Perakende Satış Yasası’nın 18inci maddesinde yer alan stokçulara verilen cezalarda artışa gidecek.

HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULU KURULMUŞTU

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak amacıyla geçtiğimiz yıl Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu kurulmuştu.

Rekabet Kurumu'nun başlattığı fahiş fiyat soruşturmasının ardından 5 zincir market, 2 milyar 700 milyon liralık ceza almıştı.
Rekabet Kurumu'nun başlattığı fahiş fiyat soruşturmasının ardından 5 zincir market, 2 milyar 700 milyon liralık ceza almıştı.

500 BİN TL'DEN İKİ MİLYON TL'YE ÇIKARILACAK

Kurul tarafından alınan kararlar doğrultusunda mal ve hizmetin fiyatında fahiş artış yapanlara 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanlara ise 500 bin TL'ye kadar ceza kesilebiliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine gündeme gelen yeni düzenlemeye göre 500 bin TL'lik üst limit iki milyon TL'ye kadar çıkarılacak.

CEZAYI 13 ÜYE BELİRLİYOR

Başkanlığı, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü tarafından yürütülen Haksız Fiyat Değerlendirme Kurul, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından görevlendirilen birer Genel Müdür, ilgili İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından görevlendirilen birer üye, üretici ve tüketici örgütleri ile perakende sektörünü temsilen birer üye olmak üzere 13 üyeden oluşuyor.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından alınan kararlar Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanıyor.

Yükselen fiyatlar sonrası özellikle sıfır otomobilde stok iddiaları gündeme gelmişti.
Yükselen fiyatlar sonrası özellikle sıfır otomobilde stok iddiaları gündeme gelmişti.

OTOMOTİV BAYİSİNE EN ÜST SINIRDAN STOK CEZASI

Özellikle sıfır otomobil tarafında ortaya çıkan stok iddiaları sonrası harekete geçen Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İzmir'de bir otomotiv bayisine geçtiğimiz günlerde stokçuluk yaptığı gerekçesiyle üst sınırdan 545 bin 550 lira idari para cezası verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı: Stokçuların ellerindeki mallara el koyacağız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı: Stokçuların ellerindeki mallara el koyacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan stokçuluk yapanlara tepki gösterdi: Bedelini ağır ödeyecekler
OYNAT 01:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan stokçuluk yapanlara tepki gösterdi: Bedelini ağır ödeyecekler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Stokçuluk yapanlar var, dinimizde de bu durum haram. Otomotiv sektöründe bile stokçuluk yapılıyor. Gıdadaki stokçuluk yenilir yutulur değil. Cezası da çok düşük. Ben talimatı verdim, zora sokacak yaptırımları devreye sokacağız. Stokçuluk yapan bedelini ağır ödeyecek.

EKONOMİ
Ticaret Bakanlığından otomotiv bayisine 545 bin 550 lira stokçuluk cezası


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