Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamuda siber hamle: Açık kaynak kodlu yazılım yaygınlaştırılacak

Bu amaçla Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç tüm kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile kurdukları birlik, müessese ve işletmeler; kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler; özelleştirme kapsam ve programına alınmış hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan özel hukuk hükümlerine tabi kuruluşlar, fonlar, döner sermayelerce kullanılan ticari lisanslı yazılımların envanteri ve bunlardan hangilerinin AKKY muadilleriyle değiştirilebileceğine yönelik "AKKY Geçişi Analiz ve Yol Haritası Raporu", Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin resmi internet adresinde (www.cbddo.gov.tr) ilan edilecek şablona ve "Açık Kaynak Kodlu Yazılıma Geçiş Analiz Rehberi"ne uygun şekilde oluşturularak 9 ay içinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisine iletilecek.