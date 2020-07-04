Cumhuriyet tarihinin en büyük HES açılışı: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın 52 tesis için kurdeleyi kesecek

Türkiye’nin enerjideki dışa bağımlılığını sonlandırmak, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye alarak enerji faturasını düşürmek için başlattığı çalışmaların meyveleri toplanmaya başladı. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesinin ardından reform ve yatırımlar daha da hızlanırken, salgın da Türkiye’nin yatırımlarının hızını kesemedi. Yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönelik enerji yatırımlarını artıran Türkiye, yarın cumhuriyet tarihinin en büyük toplu hidro elektrik santral (HES) açılışını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilen son iki yılda devreye alınan bin 439 MW kurulu güçteki 52 adet HES’in toplu açılışı yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Bakan Yardımcıları Alparslan Bayraktar, Abdullah Tancan ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz işletmeye alınacak, üretim kapasitesi en yüksek 5 baraja video konferansla katılım sağlayacak. Enerji Bakanı Fatih Dönmez ise Tokat HES’te hazır bulunacak.

BİN 439 MEGAVAT KURULU GÜÇ

Son iki senede devreye alınan 50 lisanslı baraj ve HES bin 438 megavat üretim kapasitesine sahipken, 2 lisanssız baraj ve HES 1 megavat üretim kapasitesine sahip. İşletmeye alınacak 52 barajın toplam kurulu gücü ise bin 439 megavat olacak. Tokat’a yapılan Akıncı HES, 99 MW kurulu güç ile yerli ve yenilenebilir enerji üretimi anlayışının en somut örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bingöl’e yapılan Yukarı Kaleköy ve Aşağı Kaleköy Barajı ve HES suyun gücünü, sanayiye, hanelere, günlük hayatın kullanımına sunacak. Bingöl’de, Yukarı Kaleköy Barajı’nda 199,4 MW kurulu güçle üretim yapılacak. Aşağı Kaleköy Barajı’nda ise rakam 189,02 MW olacak.

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FOTOĞRAF 8 Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) Projesi gövde yüksekli 205 metreye ulaştı. Dökülen gövde beton miktarı ise 2 milyon 985 bin metreküp seviyesinde olduğu açıklandı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES) Projesi'nde baraj gövde betonu dökülmesi çalışmalarının hız kesmeden devam ediyor. DSİ 26 Bölge Müdürlüğü son verileri ve görüntüleri paylaştı. Tamamlandığında ülkemizin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı'nda gövde 205 metre yüksekliğe ulaşıldı. Dökülen gövde beton miktarı ise 2 milyon 985 bin metreküp seviyesi ulaştı. Tamamlandığında Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santral Projesi'nin kurulu gücü 558 megavat ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak. Projenin santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmaları planladığı şekilde devam ederken, enerji santralinin elektro mekanik parçalarının montajları da inşaat faaliyetlerine bağlı olarak yürütülüyor. Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye’nin en yüksek barajı 205 metreye ulaştı Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı sürdürülen ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinde, 205 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. Türkiye'nin en prestijli projelerinden olan ve tamamlanması için 70 metre gövde yüksekliği kalan Yusufeli Barajı'nın gelecek yıl devreye alınması planlanıyor.

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TEMİZ ENERJİYE ÇEVİRECEK

Çetin Barajı

Ardahan’a yapılan Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES, 62,7 MW’lık kurulu güçle Doğu Anadolu’nun yenilenebilir gücünü temiz enerjiye çevirecek. Siirt’e yapılan Çetin Barajı ve HES’in devreye alınan bölümü 420,1 MW olacak. Çetin Barajı, 2,5 yılda tamamlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verilerine göre, 2020 Mayıs sonu itibariyle kurulu güç 91 bin 932 MW’a yükselirken, hidroelektrikten üretilen elektrik enerjisinin kurulu gücü 29 bin 15 MW.

600 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Limak Şirketler Grubu’nun 600 milyon dolar yatırımla inşaatını tamamladığı ve silindirle sıkıştırılmış beton (RCC) tipine göre Avrupa’nın en büyük barajı olan Çetin Barajı ve Hidro Elektrik Santrali (HES), yarın açılacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, inşaatı 2,5 yılda tamamlanan Çetin Barajı ve HES’in gerçekleştirilecek açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle katılması bekleniyor. Siirt’in Şirvan ve Pervari ilçe sınırları içerisinde inşa edilen Çetin Barajı ve HES, 420 megavat kapasitesiyle Avrupa’nın RCC tipinde en büyük barajı olma özelliğini taşıyor.