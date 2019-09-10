Dağdan inin iş verelim

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın, terör örgütünün eline düşmüş gençlere seslenerek, "Sahipsiz ve kimsesiz değilsiniz. Başta devletimiz olmak üzere biz iş insanları olarak yanınızdayız. Kandırılmış olabilirsiniz. Pişmanlık içinde olabilirsiniz. Bugün okul sıranızda olabilirdiniz. Yol yakınken pişmanlık yasasından bir an önce faydalanın ve aramıza katılın. Okullarınıza dönün" dedi. Aydın, çocukları terör örgütü tarafından kaçırıldığı için eylemde bulunan annelere destek amacıyla ASKON Doğu ve Güney Doğu şube başkanlarının katılımlarıyla, ASKON Genel Merkezi’nde, "Anne Yüreğine Ses Ver" konulu bir basın açıklaması yaptı.

OKUYANA BURS MEZUNA İŞ İMKANI

Anaların feryadına ASKON’dan destek geldi.

Hacire Akar, Remziye Akkoyun, Ayşegül Biçer, Fevziye Çetinkaya gibi mağdur annelerin bugün bir kaosa, sonu yangınla biten büyük bir hainliğe dur diyebilmek için cesur seslerini çıkardığını söyleyen Orhan Aydın, terör örgütünün eline düşmüş gençlere geri dönmeleri çağrısında bulundu. Yeni bir eğitim ve öğretim yılının başında olunduğunu hatırlatan Aydın, gençlere yönelik şu sözleri sarfetti: “Kandırılmış olabilirsiniz. Pişmanlık içinde olabilirsiniz. Yol yakınken pişmanlık yasasından faydalanın ve okullarınıza dönün. Eğer herhangi bir terör olayına karışmamış iseniz, okuduğunuz sürece ASKON olarak eğitiminizi tamamlayabilmeniz için sizlere burs temin edeceğiz." Aydın, terör örgütlerinin elinde tutulan okul mezunlarına da seslenerek, onlara iş bulabileceklerini anlattı. Orhan Aydın, "Okulunuz bitirdi iseniz bize müracaat edin, iş konusunda size destek olacağız” diye konuştu.

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KANUN ÖNÜNDE HERKES EŞİT

İslam'ın insanlar arasındaki kimlik, renk ve ırk ayrımı yapmadığını kaydeden Aydın, “Peygamber Efendimiz'in (s.a.v), Veda Hutbesi'nde yapmış oldukları hitapta; "Ey İnsanlar; Rabbiniz bir, ceddiniz birdir. Arap'ın başka ırka, başka ırkın da Arap’a, beyazın siyaha, siyahın da beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır" dedi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda belirtildiği üzere, herkesin kanun önünde eşit olduğunu anımsatan Aydın, şöyle konuştu: “Türkiye, dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesidir. Şartlarımız her ne olursa olsun amacımız bir mazlumun gözünde yaş aksa o acıyı silmek için gayret sarf etmektir.”