Ekonomi Damattan üç ülkeye dijital ağ
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Damat’tan üç ülkeye dijital ağ

Pandemiyle mücadele sürecinde dijitale 12 milyon lira yatırım yapan Damat, üç ülkeye de online satış ağı kurdu. Orka Holding Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Önümüzdeki dönemde yatırımlarımız daha çok yurtdışı kaynaklı olacak. İtalya, Rusya ve Romanya’da online satışlarda sistemimizi kurduk" diye konuştu.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
​Damat’tan üç ülkeye dijital ağ
Süleyman Orakçıoğlu

Damat Tween ve D’S damat markaları ile dünya moda perakendesinin önde gelen kuruluşlarından Orka Holding, bu yıl yatırımlarını daha çok yurtdışında yapacak.

80 ÜLKEDE 431 MAĞAZASI VAR

  • Dünya moda perakendesinde büyük hedefleri olduğunu, her yıl yurtdışı yatırımlarını ve satış ağlarını genişleterek ihracatı artırdıklarını vurgulayan Orakçıoğlu, şunları söyledi: “İtalya’dan Avustralya’ya, İspanya’dan Rusya’ya, Almanya’dan Dubai’ye 80’i aşkın ülkede toplam 431 mağaza ile yer alıyoruz. Pandemiye rağmen geçen yıl Polonya, Mogadişu, Nairobi, Duşanbe, Taşkent, Aşkabat ve Bosna gibi merkezlerde toplam sekiz mağaza açtık. Aynı şekilde bu yıl da yurt içi ve yurtdışı yatırımlarımıza yeni mağazalar açarak devam edeceğiz.”

İTALYA’YA ONLİNE SATIŞ AĞI

Yatırımların hem mağazalaşma hem online anlamda olacağını altını çizen Orka Holding Başkanı, “İtalya, Rusya ve Romanya’da online satışlarda sistemi kurduk. Bu ülkelerde kendi sistemimizi kurduk ama bunun dışında da pazar yeri dediğimiz online ticaret sitelerinde varız. Şu anda dijitale deposuyla, lojistiğiyle 12 milyon lira civarında yatırım yaptık. Bu yatırımlara bunda sonra da durmak yok” diye konuştu.

KİMSE EVLİLİK MERASİMİNİ ERTELEMEK İSTEMİYOR

  • Türkiye’de yılda yaklaşık 550-600 bin civarında evlilik yapıldığını belirten Süleyman Orakçıoğlu, “Geçen sene 350 bin tanesi gerçekleşebildi. Evlenemeyen 250 bin kişi var. Bu yıl da aynı veriler üzerinden hareket edersek toplamda 800-850 bin civarı evlilik olması bekleniyor. İnsnalar artık geçen sene ertlediği evliliğini bu sene ertelemek istemiyor. Bu da takım elbise ihtiyacını doğuruyor. Şu anda ise en fazla takım elbise satıyoruz. Yelekli takım elbise dijitalin bir numarası” açıklamasında bulundu.
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