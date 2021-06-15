​Damat’tan üç ülkeye dijital ağ

Damat Tween ve D’S damat markaları ile dünya moda perakendesinin önde gelen kuruluşlarından Orka Holding, bu yıl yatırımlarını daha çok yurtdışında yapacak.

80 ÜLKEDE 431 MAĞAZASI VAR

Dünya moda perakendesinde büyük hedefleri olduğunu, her yıl yurtdışı yatırımlarını ve satış ağlarını genişleterek ihracatı artırdıklarını vurgulayan Orakçıoğlu, şunları söyledi: “İtalya’dan Avustralya’ya, İspanya’dan Rusya’ya, Almanya’dan Dubai’ye 80’i aşkın ülkede toplam 431 mağaza ile yer alıyoruz. Pandemiye rağmen geçen yıl Polonya, Mogadişu, Nairobi, Duşanbe, Taşkent, Aşkabat ve Bosna gibi merkezlerde toplam sekiz mağaza açtık. Aynı şekilde bu yıl da yurt içi ve yurtdışı yatırımlarımıza yeni mağazalar açarak devam edeceğiz.”

İTALYA’YA ONLİNE SATIŞ AĞI

Yatırımların hem mağazalaşma hem online anlamda olacağını altını çizen Orka Holding Başkanı, “İtalya, Rusya ve Romanya’da online satışlarda sistemi kurduk. Bu ülkelerde kendi sistemimizi kurduk ama bunun dışında da pazar yeri dediğimiz online ticaret sitelerinde varız. Şu anda dijitale deposuyla, lojistiğiyle 12 milyon lira civarında yatırım yaptık. Bu yatırımlara bunda sonra da durmak yok” diye konuştu.

KİMSE EVLİLİK MERASİMİNİ ERTELEMEK İSTEMİYOR