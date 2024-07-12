Dar gelirliye vergi yükü yok

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) 67’nci Genel Kurul Toplantısı dün İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program’ın (OVP) sıcak paraya sırtını dayamadığının altını çizerek, “Asla öyle de olmayacaktır. Çünkü bizim ne örtülü ne açık bir kur hedefimiz var” dedi. Bankacılık sektörünün programa çok güçlü bir destek verdiğini belirten Bakan Şimşek, “Finansal sektörün yüzde 85’ine hitap ediyorsunuz. OVP bankacılık sektörüne ciddi yükler de bindiriyor. Aldığımız birtakım tedbirler orantısız bir şekilde sektöre yansıyor. Bu konuda sabırlı olmamız gerekiyor. Sadeleşme talebiniz var. Son derece makul. Sadeleşmeye de devam edeceğiz. Ama son 1 yılda değerlemelerinizin de iki katına çıktığını biliyorum” diye konuştu. Merkez Bankası rezervlerindeki iyileşmeye de dikkat çeken Mehmet Şimşek, şunları kaydetti: "10 yılda olacak iyileşme 1 yılda gerçekleşti. Net rezervler neredeyse 80 milyar dolar arttı. Rezerv yeterlilik rasyosunda yüzde 1’e ulaştık.”
BANKALARIMIZ 4,7 MİLYAR DOLAR KAYNAK SAĞLADI
Bakan Şimşek, toplam mevduat içerisinde liranın payının yüzde 50’ye çıkmasının önemine de değindi. OVP’yi uygulayarak Türkiye’nin risk priminde 200 puanın altını görmek istediklerini dile getiren Şimşek, “Çünkü Türkiye’nin bilançosu giderek düzeliyor. Bankalarımızın uzun vadeli sermaye benzeri 4.7 milyar dolar kaynağı 6 ayda sağlamış olması muazzam bir gelişme. Sektöre duyulan güveni gösterir” değerlendirmesinde bulundu.
Şimşek, üzerinde çalıştıkları vergi taslağına ilişkin eleştirilere ise şöyle cevap verdi: “Adil gelir dağılımı için önce enflasyonu indirmemiz lazım. Şu anda üzerinde çalıştığımız vergi düzenlemeleri etkinliği ve adaleti sağlamaya dönük olacak. Vergi taslağı üzerinde bir sürü tartışma ortaya atıldı. Vergilerin yükü dar gelirliye yönelik olmayacak. Yükün daha makul bir şekilde toplumun bütün kesimleri özellikle sermaye sahipleriyle paylaşılmasını sağlayacağız. Bizim amacımız verilerin adil bir şekilde dağılımını sağlamak. Ama önümüzdeki en önemli mesele kayıtdışılıkla mücadele olacak. Hedefimiz vergilendirilmemiş alan bırakmamak.”