Dar gelirliye vergi yükü yok

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) 67’nci Genel Kurul Toplantısı dün İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program’ın (OVP) sıcak paraya sırtını dayamadığının altını çizerek, “Asla öyle de olmayacaktır. Çünkü bizim ne örtülü ne açık bir kur hedefimiz var” dedi. Bankacılık sektörünün programa çok güçlü bir destek verdiğini belirten Bakan Şimşek, “Finansal sektörün yüzde 85’ine hitap ediyorsunuz. OVP bankacılık sektörüne ciddi yükler de bindiriyor. Aldığımız birtakım tedbirler orantısız bir şekilde sektöre yansıyor. Bu konuda sabırlı olmamız gerekiyor. Sadeleşme talebiniz var. Son derece makul. Sadeleşmeye de devam edeceğiz. Ama son 1 yılda değerlemelerinizin de iki katına çıktığını biliyorum” diye konuştu. Merkez Bankası rezervlerindeki iyileşmeye de dikkat çeken Mehmet Şimşek, şunları kaydetti: "10 yılda olacak iyileşme 1 yılda gerçekleşti. Net rezervler neredeyse 80 milyar dolar arttı. Rezerv yeterlilik rasyosunda yüzde 1’e ulaştık.”