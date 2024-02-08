DAR’a sınır ötesinden yoğun ilgi

Asrın felaketinde başarılı sınav veren savunma teknolojileri yurt dışına da umut oldu. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Duvar Arkası Radar (DAR) cihazı, 6 Şubat depremlerinde, arama kurtarma çalışmalarında etkin rol üstlendi ve 50’den fazla insanın enkazdan sağ kurtulmasını sağladı. STM’nin geliştirdiği DAR'a yurt içi ve yurt dışından itfaiye ile uluslarararası arama-kurtarma ekiplerden yoğun talep geliyor.

Türk savunma şirketi STM tarafından askeri amaçlı geliştirilen ve 2017'den bu yana Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Doğal Afetler Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı (DAK) tarafından başarıyla kullanılan DAR sistemi, sivil amaçlı ilk sınavını 6 Şubat’ta yaşanan depremlerde verdi. Özellikle Hatay bölgesinde kullanılan sistem 50'den fazla insanın enkaz altında konumunu tespit ederek, canlı kurtulmasını sağladı. Milli teknoloji DAR, ultra geniş bant sinyaller vasıtasıyla, görsel erişim imkanının olmadığı, kapalı mekânlarda bulunan sabit ve hareketli hedef unsurlara ait konum bilgilerini iki boyutlu olarak elde ediyor.

Sistem, uzaktan kumanda edilebilme kabiliyeti, yüksek mesafe çözünürlüğü, makro ve mikro hareketlere duyarlılık, düşük güç tüketimi ve dahili batarya ile kullanım imkânı, sabit ya da hareketli canlıların konum ve mesafe kestirimi gibi özelliklere sahip.

İTFAİYE DE KULLANACAK

Rehine kurtarma, terörle mücadele ve iç güvenlik operasyonları gibi askeri senaryolarda görev yapabiliyor. DAR, deprem, çığ, yangın gibi çeşitli afetler sonrasında arama kurtarma faaliyetleri, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele gibi sivil amaçlar için de kullanılıyor. Yurt içindeki görevlerinde başarılı sonuçlar alan DAR, yurt dışında da ciddi talipler var. Jandarmada ve TSK DAK ekibinde aktif olarak kullanılan DAR'ın, ilerleyen dönemde itfaiye ekiplerinin ve arama kurtarma ekiplerinin envanterinde yaygınlaştırılması bekleniyor.











