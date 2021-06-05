Ekonomi Demir altını solladı
EMLAK

Demir altını solladı

Küresel talep artışıyla demir fiyatlarında hızlı yükseliş inşaatçıları endişelendirdi. Son bir yılda yüzde 106’lık oranla 7 bin 190 liraya çıkan demir cevheri, altındaki yüzde 43'lük artışı da geçti. Maliyetin konuta yansımasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan konut geliştiricileri, hızlı yükselişe denetim istedi.

Hamide Hangül Yeni Şafak
Demir altını solladı
Çin başta olmak üzere artan küresel talep rüzgarı demir cevherinde fiyatların da yükselmesine neden oldu.

Demir fiyatlarında hızlı yükseliş sanayaici ve inşaatçıları endişelendirmeye başladı. Çin başta olmak üzere artan küresel talep rüzgarı demir cevherinde fiyatların da yükselmesine neden oldu. Bununla birlikte son dönemde dolar kurundaki yükseliş de TL bazlı fiyatları yukarı yönlü etkiledi. Böylelikle yıl başından bu yana demir cevherinin ortalama ton fiyatı 5 bin 700 TL’den 7 bin 190 TL’ye çıktı. Geçen yıl haziran ayında ise tonu 3 bin 430 lira seviyesindeydi. Son bir yılda fiyat artışı yüzde 106, yıl başından bu yana yüzde 26 artış kaydetti.

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ARTIŞ ALTIN FİYATINI GEÇTİ

  • Böylelikle demir cevherindeki artışlar altın fiyatlarını da geçmiş oldu. İç piyasada 24 ayar külçe altının gramı ise geçen yıl haziran başında 367 lira seviyesindeydi. 4 Haziran’da 523 liradan işlem gördü. Bu yılın başında 450 liradan işlem görmüştü. Böylelikle yıllık yüzde 43, yıl başından bu yana yüzde 16,2 artış gösterdi. Söz konusu artış hızının demir fiyatlarının hem yıllık, hem 6 aylıkta demir cevherinin gerisinde kaldığını gösterdi. Fiyat artışlarının sıkıntıya neden olduğuna ve söz konusu artışların konut fiyatlarına yansımasının kaçınılmaz olduğuna işaret eden gayrimenkulcüler, hızlı yükselişe denetim istedi. İnşaat sektöründeki maliyet artışlarını değerlendiren Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, küresel ölçekte emtia başta olmak üzere demir cevherinde fiyat artışının konut sektöründe zorlayıcı olduğunu söyledi.

ARTIŞ KAÇINILMAZ

Demirde geçen yıl 401 dolar olan ton fiyatının bu yıl 840 dolara yükseldiğine işaret eden Tahincioğlu, “TL bazında bakarsak yıllık fiyat artışı yüzde 120 oldu. Hazır betonda aynı dönemde yüzde 40 fiyat artışı yaşadı. Özellikle planlaması yeni yapılan projelerde maliyet artışları daha fazla etkili oluyor. Şu anda halen nispeten konut alımı için fırsatlar olan bir dönemdeyiz. Bundan sonra en az enflasyon oranının üzerinde bir yansıma kaçınılmaz olacak” değerlendirmesinde bulundu.

GIDA GİBİ DENETLENSİN

  • İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı da demir fiyatlarındaki hızlı fiyat artışlarına dikkat çekti. Bu durumun maliyetleri etkilediğine ve demirin inşaatların en önemli girdilerinden biri olduğuna işaret eden Tavlı, tıpkı gıda fiyatlarında olduğu gibi demirde de hızla yükselen fiyat artışlarının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.
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