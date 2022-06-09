Demir İpek Yolu’nda Avrupa’ya ilk kaynak: Halkalı-Kapıkule demir yolu hattının yapımına başlandı

Çin’den İngiltere’ye kadar uzanacak Demir İpek Yolu Projesi’nde kavşak noktada yer alan Türkiye’de önemli bir etap daha aşıldı. Lojistik ve taşımacılıkta kullanılacak olan Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi’nin Çerkezköy-Kapıkule hattında çalışmalar başladı. Hızlı trenin de yer alacağı hatta Avrupa’ya insan ve yük taşımacılığı yapılacak. Proje için 275 milyon avroyla Avrupa Birliği’nden şu ana kadar alınmış en büyük fon tahsis edildi. Geri kalan kaynak ise Türkiye tarafından karşılandı. Hattın inşasında 2 bin 100 işçi çalışacak.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK DEĞERİ ZAMANLA ARTIYOR

Hattın kaynak töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin jeostratejik konumu sayesinde 38 trilyon dolarlık ekonomi ve 7 trilyon 45 milyar dolar ticareti bulunan 67 ülkenin merkezinde olduğuna dikkat çekti. Bakan Karaismailoğlu, “Dünya nereye giderse gitsin, Türkiye’nin stratejik değeri artmaktadır. Türkiye’miz dünyadaki ham madde kaynakları ile ekonomik merkezlerini buluşturan bir kavşak konumundadır. Bu da Asya-Avrupa arasındaki transit taşımacılığın sürdürülebilir, kesintisiz ve artan kapasiteyle ülkemizin ulaşım ağları üzerinden yapılması demektir” şeklinde konuştu.

YENİ HATTA HIZLI TREN 200 KM HIZA ULAŞACAK

Türkiye’nin küresel lojistik bir süper güç olma yolunda ilerlediğinin altını çizen Karaismailoğlu, “Yaptığımız yatırımlar Demir İpek Yolu’na stratejik bir mesele olarak yaklaştığımızın somut göstergesidir. Çerkezköy-Kapıkule Demir Yolu hattı Avrupa Birliği’nin Türkiye-Avrupa Birliği mali iş birliği kapsamında yapımı süren en büyük altyapı projesidir. Diğer kesimi oluşturan Halkalı-Çerkezköy bölümünün tamamını ise millî bütçemizle inşa ediyoruz. Projemiz tamamlandığında, Halkalı-Kapıkule arasında 229 kilometrelik güzergâhta çift hatlı, 200 km/saat hızında, yolcu ve yük taşımak mümkün olacaktır” açıklamasını yaptı.

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DEMİR YOLU YATIRIMDA ASLAN PAYINI ALACAK

Demir yolunun yatırımlarda aslan payını alacağını ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı sözlerine şöyle devam etti: “2023 yılında yatırımda yüzde 60’lara, yine demiryolunun yük taşımacılığındaki payını ise 2053 yılında yüzde 5’ten yüzde 22’ye yükseltmeyi hedefledik. toplam 5 bin 147 km demiryolu hattını milletimizin hizmetine sunmak için 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle emek veriyoruz.”

Yavuz Sultan Selim'e demir yolu hazırlığı

İstanbul’daki iki uluslararası havalimanını birleştirecek projede son aşamaya geldiklerini söyleyen Bakan Adil Karaismailoğlu, “Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı- Halkalı-Çatalca Hızlı Tren hattında da ihale hazırlıklarımız devam ediyor” diye konuştu.

EKONOMİ Demiryolunda yeni bir çağ