Demir yollarında 9 milyon engelli yolcu ücretsiz seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demir yolunda 2017 yılından bu yana yaklaşık 9 milyon engelli yolcuya ücretsiz hizmet verdiklerini ifade etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Uraloğlu, 15. Dönem Engelli ve Gazi Bireyler Eğitim Semineri'ne videokonferans yöntemiyle katıldı.
Burada yaptığı değerlendirmede, herkes için erişilebilir, kapsayıcı ve eşit bir çalışma ortamı oluşturma hedefiyle çalıştıklarını belirten Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde engelli ve gazi vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, toplumsal ve ekonomik hayata tam ve eşit katılımlarını sağlamak için adım attıklarını bildirdi.
Uraloğlu, kamudaki engelli memur sayısının 2002'de yaklaşık 6 bin iken bugün 83 bine yaklaştığını, bakanlığının merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında da yaklaşık 2 bin 400 engellinin görev yaptığını aktardı.
"87 bin 795 yolcumuza destek olduk"
Uraloğlu, Turuncu Masa Erişilebilir Ulaşım Hizmet Noktası uygulamasıyla 27 yüksek hızlı tren (YHT) garında bugüne kadar 87 bin 795 yolcuya destek olduklarını belirterek, istasyon ve peronlarda kapsamlı bir erişilebilirlik dönüşümü gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Bu kapsamda bugüne kadar 130 istasyona ilişkin proje çalışmalarını tamamladıklarını ve 119 istasyonda erişilebilirlik uygulamalarını hizmete aldıklarını bildiren Uraloğlu, şöyle devam etti:
Engelsiz uygulamalar
Uraloğlu, "Herkes İçin Hareketlilik Mobil Uygulaması" ile engelli bireylerin ulaşım süreçlerini kolaylaştıracak dijital çözümler de geliştirdiklerini ifade etti.
Metro ve tramvay hatlarında asansörler, yürüyen merdivenler, sesli-görsel yönlendirmeler ve engelli yolcular için özel tasarlanmış araçlarla erişilebilirliği sağladıklarını aktaran Uraloğlu, "Engelsiz Denizler Projesi" ile de yolcu gemilerinde rampalı girişler, asansörler ve engelli tuvaletlerini zorunlu hale getirdiklerini bildirdi.
Uraloğlu, e-Devlet Kapısı'nda işaret diliyle destek sunan "Engelsiz Çağrı Merkezi"ni hayata geçirdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti: