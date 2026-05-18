Demir yollarında 9 milyon engelli yolcu ücretsiz seyahat etti

"Turuncu Masa hizmetimizi Rize-Artvin, Ordu-Giresun ve Tokat olmak üzere üç havalimanımızda da başlattık. 38 havalimanımız 'Engelsiz Havalimanı Kuruluşu' unvanına, 42 havalimanımız da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 'Erişilebilirlik Belgesi'ne sahip. İstanbul Havalimanımız, engelli otoparkları, kılavuz yollar, dijital danışma kioskları gibi hizmetlerle erişilebilirlikte uluslararası ödüller kazandı. Demir yolunda 2017 yılından bu yana yaklaşık 9 milyon engelli yolcuya ücretsiz hizmet verdik. Kara yolu ulaşımında da 2025'te 1 milyon 784 bin 410, bu yılın ilk 4 ayında 356 bin 771 engelli vatandaşımız şehirlerarası otobüslerde yüzde 40'a varan indirimlerden faydalandı. Ayrıca yaya geçitlerinde hissedilebilir yüzeyler, rampalar ve butonlu sinyalizasyon gibi düzenlemelerle erişilebilirliği güçlendirdik"