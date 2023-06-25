Deprem bölgesinde sanayi yerinde dönüşecek

Deprem bölgesindeki sanayi alanlarının inşasını hızlandıracak yerinde dönüşümün detayları netleşmeye başladı. 6 Şubat'ta art arda yaşanan yıkıcı depremler sonrası özellikle sanayi alanında ağır yara alan Kahramanmaraş ‘Yerinde dönüşüm’ ile tekrar ayağa kalkacak. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre Kahramanmaraş’ta mevcut yerlerdeki merkez küçük sanayi sitesi, Kuyumcukent, Pazarcık, Göksun ve Afşin’deki sanayi siteleri için zemin etüt çalışması, güçlendirme projeleri ve laboratuvar süreçleri için teknik çalışmalar devam ediyor.

FİNANSI BAKANLIK ÜSTLENECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı projenin yüzde 100’ünü finanse ederken, 2 yıl ödemesiz, toplam 8 yıl vadeli olmak üzere yüzde 4 faiz ile ödeme avantajı sağlanacak. Yaklaşık 360 adet imalatçının bulunduğu Kuyumcukent (Altınşehir Sanayi Sitesi) depremlerden dolayı ‘Orta hasarlı’ olarak kayıtlara geçmişti. İlgili denetleme firmaları tarafından karot numuneler alınmış sıyrılmalar yapılmış olup, güçlendirme projesi için laboratuvar süreçleri ve teknik çalışmalar üzerinde duruluyor.

ZEMİN ETÜDÜ YAPILDI

Pazarcık ilçesindeki sanayi sitesi orta hasarlı olarak kayıtlara geçmişti. Buradaki denetlemeler ışığında karot numuneler alındı. Göksun ve Afşin için de küçük sanayi sitelerinde ağır hasarlı olan bloklar için yerinde dönüşüm çalışması başlayacak. Bu ilçelerde zemin etüt çalışmalarının sonuçlanması bekleniyor.











