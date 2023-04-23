Deprem illerine sanayi koridoru

Yüzyılın afetinin ardından deprem bölgesini ayağa kaldırma çalışmaları devam ediyor. Depremden etkilenen iller ve doğusundaki şehirleri kapsayacak bir sanayi ve ticaret koridoru oluşturulacak. Bu kapsamda koridor ile birlikte bölgenin üretim, ticaret ve ihracat potansiyeli ortaya çıkarılacak ve bölgenin depremde aldığı yaralar hızla sarılacak.

Oluşturulacak koridor ile Türkiye’nin bölgeye en uzak limanlarına erişim 8 saatin altına düşecek. Bu çerçevede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda GAP ve DAP Bölge Kalkınma İdarelerinin ve kalkınma ajanslarının katılımıyla program uygulamaya alınacak. Bu program ile deprem bölgesinde bulunan illerin tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde cazibe merkezine dönüştürecek bir eylem planı uygulanacak.

BİNGÖL VE TUNCELİ’YE KADAR KAPSAYACAK

Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye’nin İskenderun Limanı’na ulaşımını kolaylaştıracak koridor üzerinden Elazığ, Bingöl ve Tunceli’ye de ulaşım kolaylaşacak. Bu illerde işlenmiş tarım ürünleri ve tarıma dayalı sanayinin yanı sıra tekstil, dokuma, demir-çelik başta olmak üzere her türlü sanayi ürününün limanlara hızlıca ulaştırılarak uluslararası pazarlara taşınacak. Özellikle kurulacak raylı sistemler ile günlük 100 bin tonun üzerinde ürün limana aktarılabilecek. İskenderun limanının yanı sıra diğer liman ve kara yollarına da ulaşım 2 kat hızlanacak.

AVRUPA PAZARINA HIZLICA ULAŞIM

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yönelik olarak oluşturulacak sanayi ve ticaret koridoru bölgenin toprak yapısının ve tarıma uygun bölgeleri net olarak ortaya konulacak ve ulaşımı hızlandıracak. Bunun yanı sıra Avrupa pazarına ürünlerin ulaşması 2 kat hızlandırılmış olacak. İhracatın da artışıyla birlikte bölgenin üretim standartları da AB standartlarının üzerine çıkacak. Ayrıca tüm alanlara etki edecek koridor, gıda, tarım, hayvancılık üretiminin ve sanayisinin güçlenmesine de katkı sağlayacak.







