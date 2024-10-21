Deprem yükü hafifliyor

Bu gerilemeye rağmen AFAD’ın bütçesi, 96.4 milyar lira bütçeli İçişleri Bakanlığı’nı, 39 milyar lira bütçeli Dışişleri Bakanlığı’nı, 45.3 milyar lira bütçeli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nı, 53.2 milyar lira bütçeli Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı, 124.4 milyar bütçeli Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı, 219.2 milyar lira bütçeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı, 56.2 milyar lira bütçeli Ticaret Bakanlığı’nı ve 231.9 milyar lira bütçeli Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı geride bıraktı.