Deprem yükü hafifliyor

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından aralıksız sürdürülen yeniden inşa ve ihyada önemli yol kat edildi. Deprem harcamalarından kaynaklı hazine yükünün azalması, 2025 bütçesi kalemlerine yansıdı. Bu yıl 671,3 milyar TL olan AFAD ödenek miktarı, önümüzdeki yılın bütçesinde 226,9 milyar TL’ye geriledi.
2025 yılı bütçesinde deprem bölgesinin iyileştirilmesi ve afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 584 milyar lira tutarında ödenek öngörüldü. Depremin ardından hızla başlatılan ve aralıksız süren yeniden inşa ve ihyada önemli yol kat edildi. Bu da bütçeye yansıdı. Deprem bölgesinin inşa ve ihyasında önemli bir rol oynayan AFAD’a geçtiğimiz yıl 671.3 milyar TL ödenek ayrılmışken bu yıl bu miktar 226.9 milyar TL’ye geriledi.
YENİDEN İMAR VE İHYA İÇİN 584 MİLYAR LİRA
6 Şubat 2023 tarihli Kahramarmaraş merkezli iki büyük depremle sarsılan il, ilçe ve köylerin yeniden ihyası, imarı ve depremin etkilerinin süratle ortadan kaldırılması için 2023 yılında 960 milyar lira harcama yapıldı. 2024’te ise bütçede, depremlerin yol açtığı hasarların giderilmesi ve deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların ihtiyaçları için toplam 1 trilyon 28 milyar lira ödenek tahsis edildi. 2025 yılı bütçesinde deprem bölgesinin iyileştirilmesi ve afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 584 milyar lira tutarında ödenek öngörüldü.
AFAD ÖDENEĞİ 3’TE 2 ORANINDA AZALTILDI
Depremin ardından hızla başlatılan ve aralıksız süren yeniden inşa ve ihyada önemli yok kat edildi. Bu ilerleme bütçeye yansıdı. Deprem bölgesinin inşa ve ihyasında önemli bir rol oynayan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) bütçesi geriledi. AFAD’a geçtiğimiz yıl 671 milyar 317 milyon 160 bin TL ödenek ayrılmışken bu yıl bu miktar 226 milyar 923 milyon 268 bin TL’ye geriledi. Miktardaki 3’te 2 oranındaki gerileme deprem harcamalarının bütçe üzerindeki etkisinin giderek azaldığını gösteriyor.
8 BAKANLIĞIN BÜTÇESİNİ GEÇTİ
- Bu gerilemeye rağmen AFAD’ın bütçesi, 96.4 milyar lira bütçeli İçişleri Bakanlığı’nı, 39 milyar lira bütçeli Dışişleri Bakanlığı’nı, 45.3 milyar lira bütçeli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nı, 53.2 milyar lira bütçeli Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı, 124.4 milyar bütçeli Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı, 219.2 milyar lira bütçeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı, 56.2 milyar lira bütçeli Ticaret Bakanlığı’nı ve 231.9 milyar lira bütçeli Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı geride bıraktı.