​ Dijital dönüşümün öncüsü Hepsiburada

E-ticaret sektöründe dünya çapında büyük bir artış yaşanırken, global e-ticaret sektörünün perakende içindeki payı, yüzde 15 bandını aştı. Küresel pazarda e-ticaret sektörü yüzde 26,9’luk rekor büyüme gösterirken, Türkiye’de ise 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 66 büyüyerek 226 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Tüketicilerin yüzde 84’ünün e-ticareti daha fazla tercih ettikleri de ortaya kondu. 20 yılı aşkın bir süredir müşterilerine hizmet veren Türkiye'nin Hepsiburada'sı bu süreçte sunduğu yeni hizmetler ve atılımlarla dikkat çekti.

HER 3 İŞLETMEDEN 1’İ E-TİCARETLE TANIŞTI

Geride kalan 2020 yılı sonu itibarıyla 32 kategoride, 44 milyonu aşkın ürün çeşidiyle aylık 250 milyonun üzerinde ziyarete ev sahipliği yapan platform, her 3 işletmeden 1’ini e-ticaretle tanıştırdı.

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Platform ayrıca müşterilerinin yüzde 80’inin online alışverişte ilk tercih ettiği alışveriş kanalı olma özelliği taşıyor. Pandemi döneminin başında “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” milli dayanışması kapsamında, sağlık personelinin kullanımı için Sağlık Bakanlığı’na, 500 bin adet cerrahi maske ve 500 bin adet muayene eldiveni desteği sağlayan Hepsiburada, Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine 2 yılda 100 bin adet 'Ramazan Yardım Paketi' ulaştırdı.

24 SAAT İÇİNDE TESLİMAT İMKANI

Ürün ve hizmetlerinin kapsamını genişleten Hepsiburada, Türkiye’nin dört bir yanında açtığı operasyon merkezleriyle, Türkiye’nin her yerine 24 saat içinde teslimat yapabilme kabiliyetine erişti. Her türlü market, yemek ve günlük ihtiyaçlara yönelik birçok mağaza ile hizmet sunan Hepsiexpress servisinin de ürün çeşitliliği ve kapsamı bu dönemde genişletildi. Hepsijet teslimat hizmeti de yapılan yeni yatırımlarla dağıtım ağını genişletti. Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen Randevulu Kolay İade uygulaması ile müşterilere pratik ve güvenli alışveriş deneyimi sunma noktasında önemli adım atıldı.

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HEPSİLOJİSTİK İLE İŞ YÜKÜNDEN TASARRUF

Yalnızca platform müşterilerine değil iş ortaklarına da en iyi alışveriş deneyimini sunmayı hedefleyen Hepsiburada tarafından sağlanan Hepsilojistik hizmeti ile stoklamadan adreslemeye, kadar tüm operasyonel süreçlerde destek sağlanıyor. Bununla birlikte işletmelerin zaman, iş yükü ve maliyetten tasarruf etmelerine katkı sunuluyor. Ekosistemindeki işletmelerle, 1,6 milyonu doğrudan olmak üzere toplam 3,5 milyon kişinin geçimine katkı sağlayan Hepsiburada, 2021 ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,9’luk artışla ulaşılan 13,1 milyon siparişe ev sahipliği yapıyor. Tüm zamanların 3 aylık sipariş rekorunun kırıldığı bu dönemde ürün sayısı yaklaşık 2 katına çıkarken, sipariş adedindeki artış ise yüzde 43,9 olarak gerçekleşti.

İŞLETME SAYISI KATLANDI

İşletme sayısını ikiye katlayan Türkiye'nin Hepsiburada'sı, iş ortaklarının dijital dönüşümüne de önemli katkı sunuyor. Son 1 yılda platforma dahil olan her 3 işletmeden birinin e-ticaret ile Hepsiburada sayesinde ilk kez tanıştığı gözlemlenirken, 10 işletmeden 7’sinin satışlarının yüzde 40 artması da dikkat çekiyor. Üye şirketlerin satışlarının Hepsiburada platformundan gerçekleşen toplam satışların yüzde 69’una eriştiği de öne çıkan bir başka veri olarak göze çarpıyor.

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Satışların yüzde 69'u KOBİ'lerden

NASDAQ Borsası’nda kote olan ilk ve tek Türk şirketi Hepsiburada’nın toplam platform satışları 2021’in ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,2 artarak 10,4 milyar TL’ye ulaştı. Hepsiburada, 2021 sonu itibarıyla toplam platform satışlarının 28-29 milyar TL düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı. Finansal sonuçları değerlendiren Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, “Bugün itibarıyla toplam platform satışlarımızın değer bazında yaklaşık yüzde 69’unu Hepsiburada Pazaryeri’nde mağaza açan KOBİ’lerimiz gerçekleştiriyor. Bu tablo Hepsiburada’nın yerel kalkınma yoluyla Türk ekonomisine yarattığı katma değerin çarpan etkisiyle arttığını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde KOBİ’lerimizle büyümeye devam edeceğiz” dedi.

KADIN GİRİŞİMCİYE DESTEK SÜRÜYOR

Hepsiburada, kadın girişimciler için de cazip bir platform olma özelliğini taşıyor. Girişimci kadınların ekonomiye etkin katılımlarını desteklemek için hayata geçirilen; reklam ve pazarlama desteği, eğitim ve indirimli kargo imkanı gibi destekler sunan Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı kapsamında, bugüne kadar 23 bin girişimci kadın ve 50 kadın kooperatifine destek sağlandı. İş ortakları arasında kadınların oranı yüzde 6’dan yüzde 25’e yükseldi. Girişimci kadınlar siparişlerini yüzde 65 artırdı.

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2 BİN 500 ÇOCUĞA 1 YILLIK EĞİTİM

Hepsiburada’nın TEGV iş birliğiyle başlattığı eğitime destek seferberliği kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanından 2500 çocuğun 1 yıllık eğitim masraflarını karşılıyor ve tüm paydaşlarını da bu seferberliğe destek olmaya davet ediyor. Platformda bulunan TEGV mağazasında satılan TEGV ürünlerinin yanı sıra 20, 50, 100 ve 150’şer TL’lik dijital destek kartları da yer alıyor. Hepsiburada müşterileri bu destek kartlarını satın alarak, ya da hediye ederek bu eğitim seferberliğine katılabiliyor ve bu iyilik hareketine katkıda bulunabiliyor. Hepsiburada CMO’su Ender Özgün, "Seferberliği büyütmek için tüm müşterilerimiz ve paydaşlarımızı destek vermeye davet ediyoruz" dedi.

SANATBURADA’NIN İLK BULUŞMASI 5-10 EKİM’DE

5-10 Ekim tarihleri arasında Tersane İstanbul’da yapılacak 16. Contemporary İstanbul, CI ve Hepsiburada’nın uzun süreli iş birliğinin ilk adımı olarak düzenlenen Akrasia temalı sergiye ev sahipliği yapacak. Hepsiburada’nın yeni oluşturduğu SanatBurada platformu üzerinden Hepsiburada müşterilerine deneyim yaşatılacak ve çeşitli etkinliklerin biletleri satışa sunulacak. Küratörlüğünü Contemporary Istanbul Vakfı ekibinin üstlendiği sergide 14 kadın sanatçının eserleri yer alacak ve sergiden elde edilen gelir Tohum Otizm Vakfı’na bağışlanacak.

HİZMET AĞI GENİŞLEDİ

Türkiye'nin Hepsiburada’sı müşteriler ve iş ortaklarına yönelik sunduğu deneyimlerini iyileştiren çeşitli hizmet ve uygulamalar da öne çıkıyor. Platform kapsamında 8 farklı koldan hizmet sunuluyor. Hepsiburada’nın e-ticaret dışındaki diğer hizmet kanalları şöyle;

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-Türkiye'nin dört bir yanındaki tüm işletmelere dünyaya açılma fırsatı sunan Hepsiglobal,

-Her türlü market, yemek ve günlük ihtiyaçlara yönelik birçok mağaza ile hizmet sunan Hepsiexpress,

-İş ortaklarının daha fazla müşteriye ulaşmalarına destek olan reklam platformu HepsiAd,

-Çoklu kredi kartıyla ödeme, online alışveriş kredisi, güvenli ödeme sunan Hepsipay,

-Teknoloji merkezli lojistik hizmeti ile taşımacılık sektörünün çıtasını yükselten, Hepsijet

-İş ortaklarının tüm operasyonel süreçlerinde destek olan Hepsilojistik,

-Kargoları ev dışında yüzlerce sabit lokasyon iş ortağı ve esnaftan teslim eden Hepsimat,

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-Yurtiçi ve yurtdışı uçak biletleri sunan Hepsifly.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER TEK TIKLA KAPINIZDA

Bulunduğu bölge ile özdeşleşen coğrafi işaretli ürünler, tek tıkla Hepsiburada üzerinden istenen noktaya ulaştırılıyor. Dünya’da yıllık 200 milyar doların üzerinde bir pazarı olan coğrafi işaretli ürünlerin, yıllık 75 milyar dolarlık bir satış hacmi bulunuyor.

81 İLDE YEREL ÜRETİCİYE DESTEK

Kısa bir süre önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve 365 Oda ve Borsa'nın işbirliği ile ‘HepsiTürkiye’den Yöresel Ürünler Programı’nı başlatan Hepsiburada, bu programla hem yerel üreticileri desteklerken hem de bulunduğu bölge sınırlarında kalmış yüzlerce nitelikli yöresel ürünü Türkiye’nin dört bir köşesindeki tüketicilere ulaştırılacak. Hedef, ilk etapta Türkiye’nin 81 ili ve 971 ilçesinin tamamında en az 1 yerel üreticiyi programa dahil etmek ve bu yolla yerel, sürdürülebilir kalkınma hamlesine katkıda bulunmak.