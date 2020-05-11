Dijital PSA virüsü yendi

Koronavirüs salgınına karşı dijital dönüşümünü ve tedbirleri erken alan Fransız otomotiv üreticisi PSA Grubu Nisan’da 7 bin 683 adetlik toplam satışıyla Türkiye şampiyonu oldu. Bünyesinde Peugeot, Citroen, Opel ve DS markalarını barındıran grubun başarısını PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille otomotiv gazetecilerine anlattı.

10 BİN ARAÇ LİDER YAPTI

Olivier Cornuaille, koronavirüs sürecinde başka ülkelerden Türkiye'ye araç çektiklerini ve satışa sunduklarını aktararak, şunları kaydetti: "Limanlar kapalı olmasına rağmen elimizdeki araçları getirmek için çok uğraştık. Tüm araçlarımızı getirebildik. Daha sonra başka araçlar da getirdik. Türkiye'de satılmak üzere değil ama başka pazarlardan talep edilmiş araçlar vardı. Onları da getirdik. Avrupa'dan toplamda yaklaşık 10 bin araç getirdik. Fabrikalar açılana kadar Nisan-Mayıs arasında planlamış olduğumuz yönetimi gerçekleştirmiş olduk."

ONLİNE KANALDAN DEVASA SATIŞ YAPTI

Uygulamaya başladıkları dijital servislerin şampiyonlukta katkısı olduğunu belirten PSA Türkiye Başkanı, “Tamamen kapalı olan bayilerimiz bile tüm satışlarını evlerinden kolaylıkla yürüttü. Daralan pazara rağmen yeni dijital hizmetlerin devreye girmesiyle birlikte internet sitesi ziyaretçi sayımız nisan ayında tarihinin en yüksek rakamı olan 2.6 milyona erişti. 78 bine yakın ön talep toplandı. 13 bin 481 online satış randevusu talebi alındı. 11 bin 262 adet görüntülü görüşme ve yüzde 71 oranında kredi başvurusuyla satış gerçekleştirdik” diye konuştu.

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NİSAN’DA PEUGEOT, 4 AYDA FİAT LİDER

Olivier Cornuaille

Türkiye tarihinde ilk kez liderlik koltuğuna oturan PSA Grubu markası Peugeot Nisan’da yapılan 26 bin 457 adetlik satışın 3 bin 960 adetlik kısmını alarak birinci oldu. Grup markalarından Opel 2 bin 143 adet, Citroen bin 546 adet ve DS 34 adetlik satışa imza attı. PSA Türkiye büyümede yüzde 96’ya ulaşırken, pazardan aldığı pay ise yüzde 29’a ulaştı. İlk 4 ayda yapılan 150 bin 860 adetlik toplam otomotiv satışında ise lider 19 bin 739 adetlik satışıyla Fiat’ın oldu. Fiat’ı hemen ardından 19 bin 384 adetlik satışıyla Reanult takip ederken, Volkswagen ise 17 bin 474 adet satış yaptı.