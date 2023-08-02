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Ekonomi

Direksiyon sorunu sonrası 280 bin Tesla için soruşturma: Geri çağrılabilirler

Amerikan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), direksiyon kontrolü ve hidrolik direksiyon kaybı raporları nedeniyle 280 bin yeni Tesla Model 3 ve Model Y araç hakkında soruşturma başlattı.

14:25 . 2/08/2023 Çarşamba
Diğer
Tesla

Tesla

NHTSA'nın web sitesinde yayınlandığı bir belgede, direksiyon kontrolünün kaybolduğunu, sürücülere hidrolik direksiyon desteğinin azaltıldığını veya devre dışı bırakıldığını belirten şikayetlerin geldiği ifade edildi. Müfettişler sorunun ne sıklıkta meydana geldiğini ve üretim süreçlerinin bundaki payını inceleyecek.


BloombergHT'de yer alan habere göre; NHTSA, büyük ölçüde otomobil üreticisinin gelişmiş sürücü destek sistemleri, Otopilot ve Tam Kendi Kendine Sürüşe (FSD) yanıt olarak Tesla'yı yıllar içinde birçok kez mercek altına aldı.

Woodbridge, Virginia'daki bir sürücü, Tesla Performance Model 3'ün 15 Haziran'daki teslimatından iki hafta sonra sorunlar göstermeye başladığından şikayet etti. Sürücü şikayetinde "Bugün sürüş sırasında ve sola dönüş yaparken, direksiyon simidi kilitlendi ve direksiyon desteğinin devre dışı olduğunu belirten hata kodunu gösterdi. Araç direksiyonu kilitleniyor ve inip tekrar bindiğinizde araba kodu kayboluyor; ancak bir mil veya 2 mil sürdükten sonra kod yeniden belirir ve direksiyon çok sertleşerek her iki yöne de dönmeyi neredeyse imkansız hale getirir. Otoyollarda yüksek hızlarda sürmek çok güvensiz ve güvenilmez. Lütfen bu konuyu araştırın, çünkü bu sorunu yaşayan tek kişi ben değilim.” ifadesini verdi.


Başka bir Model 3 sürücüsü Mayıs ayında "araba direksiyonunun takıldığını ve yoldan kayarak bir ağaca çarpmasına neden olduğunu" bildirdi.Tesla bazı hataları yazılım güncellemeleriyle çözebiliyor.

Ancak Amerikan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), soruşturmanın sonucuna göre araçları geri çağırma talep edebilir.




#Tesla
#Geri çağırma
#Amerikan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği
#NHTSA
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