Direksiyon sorunu sonrası 280 bin Tesla için soruşturma: Geri çağrılabilirler

Woodbridge, Virginia'daki bir sürücü, Tesla Performance Model 3'ün 15 Haziran'daki teslimatından iki hafta sonra sorunlar göstermeye başladığından şikayet etti. Sürücü şikayetinde "Bugün sürüş sırasında ve sola dönüş yaparken, direksiyon simidi kilitlendi ve direksiyon desteğinin devre dışı olduğunu belirten hata kodunu gösterdi. Araç direksiyonu kilitleniyor ve inip tekrar bindiğinizde araba kodu kayboluyor; ancak bir mil veya 2 mil sürdükten sonra kod yeniden belirir ve direksiyon çok sertleşerek her iki yöne de dönmeyi neredeyse imkansız hale getirir. Otoyollarda yüksek hızlarda sürmek çok güvensiz ve güvenilmez. Lütfen bu konuyu araştırın, çünkü bu sorunu yaşayan tek kişi ben değilim.” ifadesini verdi.