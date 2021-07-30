Ekonomi Dış ticaret açığı açıklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dış ticaret açığı açıklandı

GTS'ye göre dış ticaret açığı Haziran'da 2,85 milyar dolar oldu. Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 46,9, ithalat yüzde 38,7 arttı.

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Dış ticaret açığı açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %46,9 artarak 19 milyar 775 milyon dolar, ithalat %38,7 artarak 22 milyar 628 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 39,8, İTHALAT YÜZDE 27,4 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,8 artarak 104 milyar 945 milyon dolar, ithalat yüzde 27,4 artarak 126 milyar 111 milyon dolar olarak gerçekleşti.

  • Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azalarak 2 milyar 858 milyon dolardan, 2 milyar 853 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Haziran ayında yüzde 82,5 iken, 2021 Haziran ayında yüzde 87,4'e yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE yüzde 11,4 AZALDI

Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı %11,4 azalarak 23 milyar 893 milyon dolardan, 21 milyar 166 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Haziran döneminde yüzde 75,9 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde83,2'ye yükseldi.

HAZİRAN AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 94,8 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Haziran ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Ocak-Haziran döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,9 oldu.

HAZİRAN AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE 75,2 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2021 Haziran ayında ara mallarının payı yüzde 75,2, sermaye mallarının payı yüzde 15,0 ve tüketim mallarının payı %9,8 oldu.İthalatta, 2021 Ocak-Haziran döneminde ara mallarının payı yüzde 75,6, sermaye mallarının payı %14,1 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,1 oldu.

HAZİRAN AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI yüzde 94,8 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Haziran ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

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