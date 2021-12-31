Ekonomi Türkiyenin ihracatı kasım ayında yüzde 33,7 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin ihracatı kasım ayında yüzde 33,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Türkiye'nin ihracatı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,7 artarak 21 milyar 506 milyon dolar, ithalatı yüzde 27,3 artışla 26 milyar 908 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Haber Merkezi AA
Dış ticaret oranları açıklandı
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Buna göre, Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,7 artarak 21 milyar 506 milyon dolar, ithalat yüzde 27,3 artışla 26 milyar 908 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı geçen senenin kasım ayına göre yüzde 6,9 artarak 5 milyar 402 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Kasım 2020'de yüzde 76,1 iken, bu yılın kasım ayında yüzde 79,9'a yükseldi.

İhracat, ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,8 artarak 203 milyar 94 milyon dolara, ithalat yüzde 23 yükselişle 242 milyar 443 milyon dolara çıktı.

Dış ticaret açığı ocak-kasım döneminde yüzde 13,2 azalarak 39 milyar 350 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Kasım 2020 döneminde yüzde 77 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 83,8'e yükseldi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Kasımda enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 27, ithalat yüzde 26,1 arttı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, kasımda 15 milyar 667 milyon dolardan, 19 milyar 898 milyon dolara yükseldi.

Kasımda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat 16 milyar 35 milyon dolardan, 20 milyar 213 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı geçen ay 315 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 26,5 artarak 40 milyar 111 milyon dolara yükseldi. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 98,4 olarak kayıtlara geçti.

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