Dış ticaret OVP'den iyi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) düzenlediği Türkiye-Tunus Yatırım ve İş Forumu Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bolat, "Tunus ile karşılıklı ticaret hacminde 2023'te 1,6 milyar doları aştık. 2022'de bu rakam 2 milyar dolardı ama dünya ticaretinin 2023'te durgun bir seyir izlemesi rakamlarda küçük bir azalma meydana getirse de biz iki ülke Bakanları ve hükumetleri olarak bu ticaret ve yatırım rakamlarını çok daha yukarılara yükseltmeye kararlıyız" dedi.