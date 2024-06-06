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Ekonomi

Dış ticaret OVP'den iyi

Dış ticaret açığı mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,68 azalışla 87 milyar dolara indi. Bir yılda 35 milyar dolar iyileşen rakam, OVP'de 2024 yılı için belirlenen 105,8 milyar dolarlık hedefin de 18,8 milyar dolar altında seyrediyor.

Cabir Turğut
04:00 - 6/06/2024 jeudi
Güncelleme: 02:57 - 6/06/2024 jeudi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye’nin dış ticaret dengesindeki toparlanma Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri doğrultusunda devam ediyor. Mayıs 2023'te 122,2 milyar dolara yükselen 12 aylık yıllıklandırılmış dış ticaret açığı Mayıs 2024’te 87 milyar dolara geriledi. Böylece dış ticaret dengesi son 1 yılda 35 milyar dolar iyileşti. Dış ticaret açığındaki daralma oransal olarak da yüzde 28,68 seviyesinde gerçekleşti.

İHRACATTA MAYIS REKORU KIRILDI

İhracatın yüzde 11,4 artarak 24 milyar 75 milyon dolarla rekor kırdığı, ithalatın ise yüzde 10,3 azalışla 30 milyar 593 milyon dolar olduğu mayıs ayında da dış ticaret dengesi yıllık 6 milyar dolar iyileşme gösterdi. Orta Vadeli Program’da 2024 yılında dış talep koşullarında göreli iyileşmeyle ihracatta ılımlı bir toparlanma eğiliminin yanı sıra seyahat gelirlerinde artışın süreceği tahmin ediliyor.Buna ek olarak, emtia fiyatlarının mevcut seviyelerde seyredeceği ve altın ithalatında son dönemde alınan önlemlerin etkisiyle ivme kaybı yaşanacağı varsayımıyla cari işlemler dengesinde iyileşme bekleniyor.

REKABET GÜCÜ KATLANACAK

Program döneminde, dış ticarette Türkiye'nin rekabet gücünün ve küresel değer zincirlerindeki konumunun daha üst seviyelere çıkarılması hedefleniyor. OVP’ye göre; 2024 yılında dış ticaret dengesinin 105,8 milyar dolar olması öngörülüyor. Dış ticaret açığı şu anda Orta Vadeli Program hedefinin 18,8 milyar dolar altında seyrediyor.



#Ticaret
#İhracat
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