Dış ticaret OVP'den iyi

Türkiye’nin dış ticaret dengesindeki toparlanma Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri doğrultusunda devam ediyor. Mayıs 2023'te 122,2 milyar dolara yükselen 12 aylık yıllıklandırılmış dış ticaret açığı Mayıs 2024’te 87 milyar dolara geriledi. Böylece dış ticaret dengesi son 1 yılda 35 milyar dolar iyileşti. Dış ticaret açığındaki daralma oransal olarak da yüzde 28,68 seviyesinde gerçekleşti.
İHRACATTA MAYIS REKORU KIRILDI
İhracatın yüzde 11,4 artarak 24 milyar 75 milyon dolarla rekor kırdığı, ithalatın ise yüzde 10,3 azalışla 30 milyar 593 milyon dolar olduğu mayıs ayında da dış ticaret dengesi yıllık 6 milyar dolar iyileşme gösterdi. Orta Vadeli Program’da 2024 yılında dış talep koşullarında göreli iyileşmeyle ihracatta ılımlı bir toparlanma eğiliminin yanı sıra seyahat gelirlerinde artışın süreceği tahmin ediliyor.Buna ek olarak, emtia fiyatlarının mevcut seviyelerde seyredeceği ve altın ithalatında son dönemde alınan önlemlerin etkisiyle ivme kaybı yaşanacağı varsayımıyla cari işlemler dengesinde iyileşme bekleniyor.
REKABET GÜCÜ KATLANACAK
Program döneminde, dış ticarette Türkiye'nin rekabet gücünün ve küresel değer zincirlerindeki konumunun daha üst seviyelere çıkarılması hedefleniyor. OVP’ye göre; 2024 yılında dış ticaret dengesinin 105,8 milyar dolar olması öngörülüyor. Dış ticaret açığı şu anda Orta Vadeli Program hedefinin 18,8 milyar dolar altında seyrediyor.