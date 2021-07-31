Dış ticaret salgın yaralarını sarıyor

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının neden olduğu yaralar sarılmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan haziran ayı geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, ihracat haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 46,9 artarak 19 milyar 775 milyon dolar, ithalat yüzde 38,7 artışla 22 milyar 628 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı haziranda yıllık yüzde 0,2 azalarak 2 milyar 853 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,5’ten yüzde 87,4’e yükseldi.

İHRACAT YÜZDE 39.8 ARTTI

Bu yılın ocak-haziran döneminde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,8 artarak 104 milyar 945 milyon dolar, ithalat yüzde 27,4 yükselişle 126 milyar 111 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı ocak-haziran döneminde yüzde 11,4 azalarak 21 milyar 166 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı söz konusu dönemde yüzde 75,9’ten yüzde 83,2’ye yükseldi.

REKLAM

SANAYİ SIRTLADI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, haziranda 12 milyar 792 milyon dolardan, 18 milyar 932 milyon dolara yükseldi. Ekonomik faaliyetlere göre yılın 6 ayındaki ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,2, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 olarak hesaplandı.

BEŞ ÜLKENİN PAYI YÜZDE 31,9

Haziranda, ihracat yapılan ülkelerde ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 1 milyar 705 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Almanya’yı 1 milyar 348 milyon dolarla ABD, 1 milyar 271 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 82 milyon dolarla İtalya, 913 milyon dolarla Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,9’unu oluşturdu. Ocak-haziran dönemindeki ihracatta da ilk sırayı Almanya aldı. Bu dönemde Almanya’ya yapılan ihracat 9 milyar 386 milyon dolar olurken söz konusu ülkeyi 6 milyar 773 milyon dolarla ABD, 6 milyar 245 milyon dolarla Birleşik Krallık, 5 milyar 475 milyon dolarla İtalya ve 4 milyar 892 milyon dolarla Irak izledi. 6 ayda ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,2’sine karşılık geldi. İthalatta ise Çin aylık 2 milyar 858 milyon dolar, yılın 6 ayında 15 milyar 144 milyon dolarla ilk sırayı aldı. Bu ülkeyi Rusya ve Almanya izledi.

REKLAM