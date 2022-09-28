Dış ticarete dijital koridor

Teknoloji ihracatında yeni bir dönemi başlatacak DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi, Türkiye’deki start-upların artması ve ülkemizde doğan dijital projelerin dünya çapında unicornlara dönüşmesi için ülkeler arası dijital koridorlar oluşturmayı hedefliyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), ülkemizdeki teknoloji ekosistemine küresel ticarette yeni kapılar açacak bir iş konseyini daha hayata geçirdi.

MARKA DEĞERİNİ ÜST LİGE TAŞIYACAĞIZ

Dijital Teknolojiler İş Konseyi’nin Türkiye’nin dijital ekonomideki marka değerini bir üst lige taşımak için çalışacağını vurgulayan DEİK Başkanı Nail Olpak, “151 iş konseyimizin dünyanın dört bir yanına yayılmış küresel networkünü de ülkemizdeki dijital teknoloji şirketleriyle buluşturacağız. DEİK’in ticari diplomasideki gücünü ve küresel ufkunu kullanarak, Türkiye’nin diğer ülkelerle dijital koridorlar oluşturmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

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KÜRESEL BÜYÜKLÜĞÜ 4.4 TRİLYON DOLAR

Olpak, “Ülkemizdeki dijital teknolojilerin güncel büyüklüğü yaklaşık 30 milyar dolar seviyesinde. 2022 yılında ise yüzde 10 büyümesi bekleniyor. Globalde ise sektörün büyüklüğü yaklaşık 4,4 trilyon dolara ulaştı. Siber güvenlikten oyuna, bulut teknolojisinden yazılıma kadar muazzam bir potansiyelimiz var” ifadesini kullandı.

DÜNYA İLE TAM UYUMLU HALE GELECEĞİZ

Türkiye’den şu ana kadar 6 şirketin unicorn olduğunu ve bu şirketlerden ikisi 10 milyar dolarlık büyüklüğe erişerek decacorn seviyesine çıktığına dikkat çeken Olpak, “Bu firmalar da iş konseyimizin komiteleri içinde bulunuyor. Ülkemizin vizyonunu ortaya koyarak, global hedefler ile dijital teknolojilerde dünya ile tam uyumla teknoloji ihracatımıza eşik atlatmak istiyoruz” dedi.

GÜÇLÜ ŞİRKETLERLE İŞBİRLİĞİ

DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul ise, “Üye yapımız ağırlıklı Türk teknoloji girişimlerinden oluşuyor. Dünyanın en büyük 10 teknoloji şirketi ile iş birliktelikleri yapan, önde gelen yatırımcıları ve girişim sermayesi ile ortaklılığı bulunan şirketler. Türkiye teknoloji ekosistemini temsil edebilecek boyutta bir üye yapısına sahibiz. Dijital teknolojilerin Türkiye’nin bu alandaki ihracatının da geleceği açısından en önemli alt sektörlerini kapsayan 9 Komite ile spesifik hedefle doğrultusunda çalışmaya başladık” değerlendirmesini yaptı.