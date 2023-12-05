Dizi dizi e-ihracat

Türkiye’nin e-ticaret altyapısına lojistik ve teknoloji alanındaki yatırımları, özellikle ihracat alanında olumlu etkilerini göstermeye başladı. Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı, Türkiye’nin toplam ihracatı içinde e-ihracat’ın payını yüzde 10’a çıkarma vizyonuna katkı sunmak için özel sektör şirketleri de yoğun çaba gösteriyor. Firmalarımızın e-ihracattaki yoğun çabaları da Türk ürünlerinin yeni coğrafyalara ulaşmasında adeta öncü kuvvet rolü üstleniyor. Son yıllarda, yurt dışı yatırımlarıyla öne çıkan şirketlerin başında yer alan Trendyol; Almanya, Azerbaycan ve Körfez ülkelerinin ardından Doğu Avrupa’ya açılmaya hazırlanıyor. Türk dizilerinin reyting rekorları kırdığı bölgede, Türk ürünlerine yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Bu konuda da Trendyol, Anadolu’nun farklı coğrafyalarındaki satıcıları tek tuşla Balkan pazarına satış yapar duruma getirecek.

AZERBAYCAN PAZARINDA 6,3 MİLYON ADET SİPARİŞ

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen, bölgenin en önemli inovasyon etkinliği olan InMerge Innovation Summit’te konuşma yapan Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan, basın mensuplarıyla bir araya gelerek şirket politikalarını değerlendirdi. Azerbaycan pazarında 1,3 milyon müşteriye ve 6,3 milyon siparişe ulaştıklarını kaydeden İnan, “Hedefimiz 300 bin satıcımızın tümünü Avrupa, Orta Doğu ve Körfez Ülkeleri’nin de içinde olduğu bölgeye satış yapabilir hale getirmek. Yurt dışı açılım stratejimiz kapsamında önemli bir adım daha atıyoruz. 2024 yılı ilk çeyrek itibarıyla Doğu Avrupa pazarına açılacağız. Romanya, Yunanistan, Macaristan ve Çekya ile başlayacağımız pazarda önümüzdeki dönemde ülke sayısını da artıracağız” bilgisini verdi.

60 BİN YERLİ SATICI TEK TUŞLA İHRACAT YAPACAK

Öncelikli ülkelerde belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra Polonya, Slovakya ve Bulgaristan pazarlarına girmeyi planladıklarının altınız çizen İnan, “2024 sonunda bu bölgede 2 milyon aktif müşteriye ve 4 milyonun üzerinde siparişe ulaşmayı hedefliyoruz. 350 milyon dolarlık bir ticaret hacmine erişmeyi öngörüyoruz” bilgisini verdi. Körfez ülkelerinde ağustos ayından bu yana 2 milyon adedi aşkın ‘Made in Türkiye’ etiketli ürün satıldığını kaydeden Erdem İnan, “Ekim ayında 5 binden fazla satıcımızı bu ülkelere satış yapar hale getirdik. Bu yılın sonunda 60 binden fazla satıcımızı tek tuşla Körfez ülkelerine satış yapacak. 2024 yılında 13 milyon ürünü, bölgedeki 4,5 milyon müşterimize ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, bölgenin en önemli şirketlerinden Cenomi Grup ile stratejik ortaklık için niyet anlaşması imzaladık” ifadelerini kullandı.

Erdem İnan

10 MİLYAR $ İHRACAT İÇİN 5 MİLYAR $'LIK YATIRIM

Bu sene yurtdışında 12 milyon siparişe ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Erdem İnan şöyle konuştu: “51 binden fazla satıcımız ihracat yaptı. Bunların 42 bini ilk kez ihracat yaparken yaklaşık yedi bini deprem bölgesinden. Hedefimiz depremzede 35 bin satıcıya ulaşmak. Trendyol satıcıları, 2 yılda yurt dışına 37 milyonu aşkın ürün sattı. 300 bin satıcımızı ihracatçı haline getirmeyi amaçlıyoruz. 2024'te 2 milyar dolar, önümüzdeki üç yılda ise 10 milyar dolarlık e-ihracat hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefe giderken 5 milyar dolarlık yatırım yapacağız.”







