Son yıllarda dolandırıcılık faaliyetlerine kamu kuruluşlarını da alet eden suç grupları peş peşe yapılan keşiflerle adından sıkça söz ettiren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı üzerinden vatandaşları ağına düşürmeye çalışıyor.





Çeşitli sosyal medya platformlarında TPAO'nun adı kullanılarak "yatırım fırsatı" başlığı içerisinde dolandırıcılık yoluyla sahte hesaplar üzerinden vatandaşı mağdur etme girişimlerinin yoğunlaşması üzerine şirket harekete geçti.





50 BİN REKLAM KALDIRILDI 5 BİN HESAP SAVCILIĞA İLETİLDİ





Sadece 2023 yılı içinde TPAO'nun sosyal medya platformlarıyla yürüttüğü çalışmalar sonucunda yaklaşık 50 bin aldatıcı reklam sosyal medya kanallarından kaldırılırken, 5 bine yakın sahte hesap için savcılığa suç duyurusunda bulunuldu ve yapılan girişimler sonrası sosyal medyada dolandırıcılık girişiminde bulunan 450 hesap ise kapatıldı.





Dolandırıcıların TPAO üzerinden açtıkları sahte site ve giriş ekranı





200 KİŞİ SON ANDA DOLANDIRILMAKTAN KURTULDU





Öte yandan artan dolandırıcılık faaliyetleri üzerine TPAO elektronik posta aracılığıyla iletişime geçen 200 vatandaşı da anında bilgilendirerek olası bir mağduriyetin de önüne geçti.





Dolandırıcılar vatandaşı tuzağa düşürmek için Selçuk Bayraktar'ın görüntüsünü de kullanıyor





SELÇUK BAYRAKTAR'IN GÖRÜNTÜSÜ İLE TUZAĞA DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR





Ancak yapılan onca çalışma ve uyarıya rağmen dolandırıcılar TPAO üzerinden vatandaşları tuzağa düşürmek için reklam çıkmaya devam ediyor.





Başlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini ve görüntüsünü de kullanarak vatandaşları hedef alan dolandırıcılar yayınladıkları son reklamlarda ise savunma sanayi tarafında ortaya koyduğu başarılarla adından sıkça söz ettiren Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı da kullanmaya başladı.





Melih Han Bilgin





TPAO GENEL MÜDÜRÜ BİLGİN: KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİN





TPAO, vatandaşların dolandırıcılık faaliyetleri için açılan hesap yayımlanan reklamlardan zarar görmemesi için sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden sürekli uyarı içerikli duyurular paylaşırken TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin de geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada TPAO'nun adı kullanılarak "yatırım fırsatı" başlığı içerisinde dolandırıcılık yoluyla sahte hesaplar üzerinden vatandaşı mağdur etme girişimlerinin yoğunlaştığına dikkati çekerek "Biz de bu çerçevede bir mesaj iletme zorunluluğu içerisinde duyduk kendimizi. Kurumumuzun hiçbir şekilde belirtilen bir yatırım planlaması veya vatandaşlarımızın doğrudan katkıda bulunacağı bir yatırım çalışması asla ve asla mevcut değildir. Vatandaşlarımızın bu haberlere kesinlikle itibar etmemesi önemlidir." diye konuşmuştu.



























