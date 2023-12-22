|
Ekonomi

Dolandırıcıların yeni hedefi TPAO: Onca uyarıya rağmen yatırım vaadiyle vatandaşı tuzağa düşürüyorlar

50 bin reklamın kaldırılmasına ve 5 bin sahte hesap için savcılığa başvurulmasına rağmen dolandırıcılar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı üzerinden vatandaşları tuzağa düşürme gayretlerinden vazgeçmiyor. Son olarak Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da görüntüsünü kirli oyunlarında kullanmaya başlayan dolandırıcılar TPAO üzerinden yatırım vaadinde bulunarak mağduriyetlere yol açıyor. TPAO'nun sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden sürekli uyarı içerikli duyurular paylaşılırken, şirketin Genel Müdürü Melih Han Bilgin ise TPO'nun vatandaşların doğrudan katkıda bulunacağı bir yatırım çalışmasının asla bulunmadığına işaret ederek bu tarz ilanlara itibar edilmemesi yönünde çağrıda bulunuyor.

Kenan Biter
Kenan Biter
11:06 - 22/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Son yıllarda dolandırıcılık faaliyetlerine kamu kuruluşlarını da alet eden suç grupları peş peşe yapılan keşiflerle adından sıkça söz ettiren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı üzerinden vatandaşları ağına düşürmeye çalışıyor.


Çeşitli sosyal medya platformlarında TPAO'nun adı kullanılarak "yatırım fırsatı" başlığı içerisinde dolandırıcılık yoluyla sahte hesaplar üzerinden vatandaşı mağdur etme girişimlerinin yoğunlaşması üzerine şirket harekete geçti.


50 BİN REKLAM KALDIRILDI 5 BİN HESAP SAVCILIĞA İLETİLDİ


Sadece 2023 yılı içinde TPAO'nun sosyal medya platformlarıyla yürüttüğü çalışmalar sonucunda yaklaşık 50 bin aldatıcı reklam sosyal medya kanallarından kaldırılırken, 5 bine yakın sahte hesap için savcılığa suç duyurusunda bulunuldu ve yapılan girişimler sonrası sosyal medyada dolandırıcılık girişiminde bulunan 450 hesap ise kapatıldı.


Dolandırıcıların TPAO üzerinden açtıkları sahte site ve giriş ekranı

200 KİŞİ SON ANDA DOLANDIRILMAKTAN KURTULDU


Öte yandan artan dolandırıcılık faaliyetleri üzerine TPAO elektronik posta aracılığıyla iletişime geçen 200 vatandaşı da anında bilgilendirerek olası bir mağduriyetin de önüne geçti.


Dolandırıcılar vatandaşı tuzağa düşürmek için Selçuk Bayraktar'ın görüntüsünü de kullanıyor

SELÇUK BAYRAKTAR'IN GÖRÜNTÜSÜ İLE TUZAĞA DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR


Ancak yapılan onca çalışma ve uyarıya rağmen dolandırıcılar TPAO üzerinden vatandaşları tuzağa düşürmek için reklam çıkmaya devam ediyor.


Başlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini ve görüntüsünü de kullanarak vatandaşları hedef alan dolandırıcılar yayınladıkları son reklamlarda ise savunma sanayi tarafında ortaya koyduğu başarılarla adından sıkça söz ettiren Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı da kullanmaya başladı.


Melih Han Bilgin


TPAO GENEL MÜDÜRÜ BİLGİN: KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİN


TPAO, vatandaşların dolandırıcılık faaliyetleri için açılan hesap yayımlanan reklamlardan zarar görmemesi için sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden sürekli uyarı içerikli duyurular paylaşırken TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin de geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada TPAO'nun adı kullanılarak "yatırım fırsatı" başlığı içerisinde dolandırıcılık yoluyla sahte hesaplar üzerinden vatandaşı mağdur etme girişimlerinin yoğunlaştığına dikkati çekerek "Biz de bu çerçevede bir mesaj iletme zorunluluğu içerisinde duyduk kendimizi. Kurumumuzun hiçbir şekilde belirtilen bir yatırım planlaması veya vatandaşlarımızın doğrudan katkıda bulunacağı bir yatırım çalışması asla ve asla mevcut değildir. Vatandaşlarımızın bu haberlere kesinlikle itibar etmemesi önemlidir." diye konuşmuştu.








#Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
#TPAPO
#Dolandırıcılık
#Sahte hesaplar
#Yanıltıcı reklamlar
#Melih Han Bilgin
24 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
7.500 TL üstü maaş alan SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, EYT'liye hesap geldi! 2024 zamlı maaş tablosu