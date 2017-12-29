Dolar düştü

İstanbul serbest piyasada dolar 3,7820, avro 4,5190 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,7800 liradan alınan dolar, 3,7820 liradan satılıyor. 4,5170 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,5190 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7730 lira, avronun satış fiyatı ise 4,5170 lira olmuştu.
DOLAR DÜN AKŞAM DÜŞTÜ
Dolar dün akşam ABD'nin vize hizmetlerinin yeniden başlanacağına ilişkin açıklamasının ardından 3.7735'e kadar gerilemişti.
ABD büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından saat 1700'de yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik durumunun Türkiye'de vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılmasına yetecek düzeyde iyileştiğine inanıyor" denildi.
Ancak resmi açıklama öncesinde haber kanallarında ve internet sitelerinde gelişmenin duyurulmasının ardından dolar/TL'de sert düşüş yaşandı. Gün boyunca 3.82 ile 3.80 arasında seyreden dolar/TL, 3.7735'e kadar geriledi.
Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, ABD vize haberinin etkisiyle dolar/TL'nin gerilediğini belirterek, "Diplomatik açıdan iyi haber. Diplomatik iyi haber akışının kura ve borsaya olumlu etkisini görüyoruz" dedi.
Bugüne bakıldığında dolardaki düşük seyrin devam ettiği ve dolar kurunun 3.77-3.78 bandına oturduğu görülüyor. Saat 07.10 itibariyle dolar 3.7780 TL'den, euro da 4.5140 TL'den işlem gördü.