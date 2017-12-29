Dolar ne kadar? 29 Aralık 2017 dolar fiyatları Dolar düştü ABD ile Türkiye arasındaki vize krizinin sona ermesinin ardından dolardaki düşük seyir bu sabah da devam ediyor. Dolar kuru ilk işlemlerin ardından ne kadar oldu, avro ne durumda? İşte yanıtlar.

Haber Merkezi 29 Aralık 2017, 09:36 Son Güncelleme: 29 Aralık 2017, 09:39 AA