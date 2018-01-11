Dolar güne böyle başladı

Dolar kurunda düşüşün bitmesi ve tekrar yükselişe geçilmesinde petrol fiyatlarının artmasının da etkili olduğu belirtiliyor

Dolar fiyatları yıl sonundan beri süren ve 3.73 liraya kadar inen düşüş grafiğini bu hafta yukarı çevirmişti. Çin'den gelen son dakika haberleriyle 3.80 üzerini test eden dolar bugüne yatay başladı.

Çinli yetkililer, döviz varlıklarının yeniden değerlendirildiğini ve ABD tahvillerini daha az çekici bulduğunu belirtiyor. Bu gelişmenin ardından dolar gelişmiş ülke para birimleri karşısında hızla değer kaybederken gelişen ülke paralarında satış baskısı yaşanmış ve dolar/TL öğlen saatlerinde 3,8032'ye dek çıktıktan sonra günü 3.7988 TL ile kapatmıştı.

11 Ocak sabah 07:20'de ise dolar 3.7915 lira oldu

Çin, 3,1 trilyon dolarlık döviz rezervine sahip ve bu varlık için yatırım kararları piyasanın dengeleri açısından oldukça hassas. Çin'in elinde 1,19 trilyon dolarlık da ABD tahvili bulunuyor.

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Dolar kurunda düşüşün bitmesi ve tekrar yükselişe geçilmesinde petrol fiyatlarının artmasının da etkili olduğu belirtiliyor. Öte yandan, Almanya tahvil getirileri Ekim sonundan beri en yüksek seviyelerde seyrediyor.

Euro da TL karşısındaki kayıpları uluslararası piyasalardan gelen haberler sonrasında toparladı. Hafta başında 4.50 altına inen euro/TL bugün yüzde 1.34 artarak 4.5614 liraya çıksa da bugüne düşüşle başladı. Euro fiyatları 07:20 itibarıyla 4.5359 lira