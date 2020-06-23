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Dolar ne kadar oldu? 23 Haziran 2020 dolar ve euro fiyatları

Dolar güne nasıl başladı?

Piyasalarda yeni gün başlangıç rakamları belli oldu. Dolar güne 6.8519 liradan euro ise 7,72 seviyesinde başladı. Merkez Bankası'nın perşembe açıklayacağı faiz kararı kurun seyrini etkileyecek gibi görünüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
23 Haziran 2020 dolar ve euro fiyatları
23 Haziran 2020 dolar ve euro fiyatları

Dolar son bir haftada 6.85 civarında hareket ediyor. 2020 genelinde kur koronavirüsle ilgili haber akışına bağlı olarak yüksek oynaklık gösterdi.

Ancak şu anda küresel piyasalar ve Türkiye'de olumlu veya olumsuz bir beklentinin hakim olduğunu söylemek zor. Salgının ilerleyişinin durdurulduğu da ilk baştaki kadar ekonomileri etkilediği de söylenemez.

Dolayısıyla dolar/TL'ye de bir kararsızlık hakim. Zaman zaman aşağı ve yukarı yönlü hareketler yaşansa da dolar 6.85 lira civarındaki seyrini sürdürüyor.

Dolar yeni güne de 6.8519 liradan başladı. Euro ise 7,72 seviyesinde yer alıyor.
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