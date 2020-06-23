Dolar güne nasıl başladı?

Dolar son bir haftada 6.85 civarında hareket ediyor. 2020 genelinde kur koronavirüsle ilgili haber akışına bağlı olarak yüksek oynaklık gösterdi.

Ancak şu anda küresel piyasalar ve Türkiye'de olumlu veya olumsuz bir beklentinin hakim olduğunu söylemek zor. Salgının ilerleyişinin durdurulduğu da ilk baştaki kadar ekonomileri etkilediği de söylenemez.

Dolayısıyla dolar/TL'ye de bir kararsızlık hakim. Zaman zaman aşağı ve yukarı yönlü hareketler yaşansa da dolar 6.85 lira civarındaki seyrini sürdürüyor.

Dolar yeni güne de 6.8519 liradan başladı. Euro ise 7,72 seviyesinde yer alıyor.