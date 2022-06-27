BDDK'nin kredi hamlesi sonrası dolardaki düşüş yüzde 4’ü aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) ticari kredilere yönelik yeni bir düzenleme açıklamasıyla döviz kurlarında sert düşüşler yaşanıyor.
Dolar/TL paritesinde günlük düşüş yüzde 4’ü aştı. Parite 17,07 lira seviyesinden 16,08 liraya geriledi. Euro ise 17,87 liradan 17,05 lira seviyesine düştü.
- Cuma günü, doların satış fiyatı 17,3700 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3120 lira olmuştu.
Dolar saat 10:35 itibariyle 16,75 liradan işlem görüyor.
ALTINDAKİ DÜŞÜŞ YÜZDE 3'Ü GEÇTİ
Dolardaki düşüşe bağlı olarak altın fiyatlarında da geri çekilme yaşanıyor. Gram altın 992 liradan 950 liraya kadar geriledi.