Ekonomi BDDKnin kredi hamlesi sonrası dolardaki düşüş yüzde 4ü aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BDDK'nin kredi hamlesi sonrası dolardaki düşüş yüzde 4’ü aştı

BDDK’nın ticari kredilere yönelik yeni açıklamasıyla döviz kurlarında sert düşüşler sürüyor. Dolar/TL paritesi yüzde 4 düşerek 16,08 lira seviyesini gördü. Euro ise 17,05 seviyesine geriledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Dolarda sert düşüş: 27 Haziran dolar kaç lira euro ne kadar?
Foto/arşiv

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) ticari kredilere yönelik yeni bir düzenleme açıklamasıyla döviz kurlarında sert düşüşler yaşanıyor.

Dolar/TL paritesinde günlük düşüş yüzde 4’ü aştı. Parite 17,07 lira seviyesinden 16,08 liraya geriledi. Euro ise 17,87 liradan 17,05 lira seviyesine düştü.

  • Cuma günü, doların satış fiyatı 17,3700 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3120 lira olmuştu.

Dolar saat 10:35 itibariyle 16,75 liradan işlem görüyor.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞ YÜZDE 3'Ü GEÇTİ

Dolardaki düşüşe bağlı olarak altın fiyatlarında da geri çekilme yaşanıyor. Gram altın 992 liradan 950 liraya kadar geriledi.

BDDK'dan TL cinsinden ticari kredi kullanımına yeni koşul
EKONOMİ
BDDK'dan TL cinsinden ticari kredi kullanımına yeni koşul

BDDK'nın açıklaması sonrası Dolar 17 TL'nin altına düştü
EKONOMİ
BDDK'nın açıklaması sonrası Dolar 17 TL'nin altına düştü
Sağlık çalışanlarıkorku dolu anlar yaşadı

Sağlık çalışanları
korku dolu anlar yaşadı

​Baba ve iki oğlu kimliksiz ilaç yazdırmak istedi.
Pınar Gültekin gibi olmasın

'Pınar Gültekin gibi olmasın"

Sokak ortasında öldürülen kızın annesinden yürek yakan çağrı.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan asgari ücret açıklaması: Müjdeyi kısa sürede vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Müjdeyi kısa sürede vereceğiz

Erdoğan: Cumhurbaşkanı ödeneği maddesinin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum.

​'Yeni ufuklar açıcı bir buluş...'

​Başsavcılık Avcı kardeşler hakkındaki kararın istinafa taşındığını açıkladı.
Rusya'dan AVM'ye füzeli saldırı

Rusya'dan AVM'ye füzeli saldırı

​Ukrayna lideri Zelenski: İçeride binden fazla sivil vardı.

Türkiye ve dünya genelinde büyük ilgi gören bitkiler arasında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.