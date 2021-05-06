Dört çeşit yemek günde 20 TL'ye istediğin saatte kapında

İftara ne pişirsem? Pandemide evden çalışıyorum, yemek yapmaya nasıl zaman bulayım? Eve paket servis ve restoran siparişlerine para mı dayanır? şeklindeki sorularınızın cevabı için internete ‘yemek aboneliği’ yazmanız yeterli. Her gün yeni bir alternatifin eklendiği yiyecek sektöründe şimdilerde aylık yemek üyeliği modası var.

FİYAT 20-100 TL ARASINDA

20 ila 100 lira arasında değişen öğün fiyatları ile yeni bir sistemden bahsediyoruz. Aslında esnaf lokantalarındaki tabldotların internetten sipariş vererek kapınıza kadar servis edilen şekli. Çorba, etli yemek, pilav, salata (cacık ve benzerleri) ve tabii bir de tatlı gibi 4 veya 5 çeşit öğünleri aylık olarak satın alıyorsunuz. Piyasadaki yaygın teslimat saatleri ise sabah 10 ve 12:30 arasında. İnternetten menüyü kontrol edebiliyorsunuz.

PANDEMİDE EVDEN ÇALIŞANA ÇÖZÜM

Genelde en az 20 günlük başvuru kabul ediliyor ve aylık ücret 20’şer liradan 600 liraya geliyor. Çarşı pazar hesabını yapanlar için cazip olabilecek bu fiyat aynı zamanda, 3-5 kişinin çalıştığı küçük işletmeler için de uygun. Çalışanlara yemek çeki yerine hazır bir menü sunuluyor. Öte yandan pandemi döneminde evden çalışmak zorunda kalanlara pratik bir çözüm.

ŞEHİR DIŞINDAKİ ÇOCUĞUNU DÜŞÜNEN EBEVEYNE BİREBİR

İşle öyle bir hale gelmiş ki diyet, gurme, glütensiz gibi alternatifleri seçebiliyorsunuz. O zaman rakamlar 100 liraya kadar çıkıyor. Firma, belirlediğiniz zaman diliminde evinize veya işyerinize öğününüzü getiriyor. Gelelim sistemin faydalarına. İnternetteki yorumlarda bu işin tasarruflu olduğu düşüncesi başı çekiyor. Birçok kişi, pandemi döneminde gıda fiyatlarındaki artışla beraber, 5 çeşit yemeği hazırlamanın daha maliyetli olduğu görüşünde. Bu sayede hem harcadığı parayı bilen müşteri sağlıklı beslenmiş oluyor. İlginç bir detay vermek gerekirse, içi rahat etmeyen ebeveynler de şehir dışında okuyan çocuğu için sipariş veriyor. Yemek yapmayı sevmeyenler, elektrik, su, gaz gibi görünmeyen yan masraflardan tasarruf sağlandıklarını yazmış. İstenilen saatte öğünün kapınıza gelmesi ve zamandan kazanmanız da cabası.

HEM VATANDAŞ HEM DE SEKTÖR DOYUYOR

Aynı zamanda, eve servis sipariş bedelinden kurtuluyorsunuz. Şirket seçiminde kurumsallık, hijyen belgesi ve kendileri hakkında şikayetleri incelemenizde fayda var. Kısacası pandeminin birçok şeyi değiştirdiği son bir yılda kafe ve restoranların kapısı, çalışanlar da evinde kapalı olunca bu girişimcilik modeli piyasadan daha çok ekmek yer gibi görünüyor. Kısacası hem vatandaşın hem de sektörün karnı doyuyor.

GİRİŞİMCİLERE YENİ YATIRIM ALANI

Gelelim konunun girişim tarafına. Piyasadan öğrendiklerimize göre yemek şirketleri ile internet girişimcilerinin bir ortaklığı söz konusu. Bu sisteme öncülük yapan yatırımcılar, ilgili firma ile maliyetler üzerinden anlaşıyor. Yemek firması, belli bir rakam üzerinden öğünü ilgili firmaya veriyor, onlar da kendi kârını ekleyip sizlere ulaştırıyor. Bu sayede gıda sektöründe yeni bir dijital işbirliğinden söz ediliyor. Kısa süre öncesine kadar birkaç tane olan firmalar şimdilerde hemen her şehre yayılmış durumda.