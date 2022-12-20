Dubai merkezli emlak ofisi Türkiye’de temsilcilik açtı

Homebond Genel Müdürise Kenza Ayouby'e göre Dubai, tasarlanan iş ve yaşam bölgeleriyle Türkiye'nin Ortadoğu ve Körfez pazarı içi yeni bir kapı daha arayabilir. Türkiye ile ilişkilerin geliştiğini ve yeni imkanlar doğduğunu ifade eden Ayouby, “2023 sonrası daha da hızlı hayata geçecek projeler Dubai'yi bir ticaret ve finans ağı olmasını güçlendirecek.
Dubai'de iyi bir yatırım ve fırsat olabilecek birçok proje yer alıyor. Bunların başında Palimiye Ağacı şeklindeki Palm Jumeirah Adası geliyor. Gemi şeklindeki Burj Al Arab Oteli ile bilinen yer yine Türkler için gözde yaşam yerlerinden. Hemen ilerisinde yer alan Jumeirah Pearl Island, ultra lüks yaşamı sunuyor. Dubai'nin merkezi olan alan, ayrıca şehrin en turistik yeri. Burç Halife Gökdeleni olduğu merkez hala cazibesini sürdürüyor. 'Dubai Marina', 'Dubai Hills' ve 'District One Meydan' tavsiye edilen yerlerin başında geliyor” dedi.
"ULTRA ZENGİN OLMANIZA GEREK YOK"Dubai'nin bilinen aksine sadece ultra zenginlerin ev satın alıp yaşayabileceği yer olmadığını söyleyen Ayouby, “Alternatif ve daha düşük bütçeleri ile gayrimenkul sahibi olmak mümkün. 160 bin ile 2 Milyon Euro ve daha üzeri fiyatlarda ev ve yatırım alanlarına sahip olunabilir" dedi.
Şirketleri hakkında bilgiler de paylaşan Kenza Ayouby sözlerini şöyle sürdürdü:
"Homebond Emlak Ofisi Dubai'de Türkiye’de hızlı büyüyen bir şirket. Emlak sektörüne sağlam giriş yaptı. İkinci el ve yeni evlerin pazarlamasıyla başladık işe. Şu anda Dubai’deki Türk vatandaşlarına çok fazla satış yaptık. Birlikte çok fazla iş yaptığımız için bugün Türkiye'ye geldik. Burada daha fazla potansiyel olduğunu düşündük. Türk yatırımcıları potansiyeline inanıyoruz. Projelerimizle hizmet vermek istiyoruz. Türklere kolayca yatırım yapabilmesi konularında yardımcı oluyoruz. Uygun ödeme planları çıkarıyoruz.”