Dubai merkezli emlak ofisi Türkiye’de temsilcilik açtı

Homebond Genel Müdürise Kenza Ayouby'e göre Dubai, tasarlanan iş ve yaşam bölgeleriyle Türkiye'nin Ortadoğu ve Körfez pazarı içi yeni bir kapı daha arayabilir. Türkiye ile ilişkilerin geliştiğini ve yeni imkanlar doğduğunu ifade eden Ayouby, “2023 sonrası daha da hızlı hayata geçecek projeler Dubai'yi bir ticaret ve finans ağı olmasını güçlendirecek.

Dubai'de iyi bir yatırım ve fırsat olabilecek birçok proje yer alıyor. Bunların başında Palimiye Ağacı şeklindeki Palm Jumeirah Adası geliyor. Gemi şeklindeki Burj Al Arab Oteli ile bilinen yer yine Türkler için gözde yaşam yerlerinden. Hemen ilerisinde yer alan Jumeirah Pearl Island, ultra lüks yaşamı sunuyor. Dubai'nin merkezi olan alan, ayrıca şehrin en turistik yeri. Burç Halife Gökdeleni olduğu merkez hala cazibesini sürdürüyor. 'Dubai Marina', 'Dubai Hills' ve 'District One Meydan' tavsiye edilen yerlerin başında geliyor” dedi.

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"ULTRA ZENGİN OLMANIZA GEREK YOK"

Dubai'nin bilinen aksine sadece ultra zenginlerin ev satın alıp yaşayabileceği yer olmadığını söyleyen Ayouby, “Alternatif ve daha düşük bütçeleri ile gayrimenkul sahibi olmak mümkün. 160 bin ile 2 Milyon Euro ve daha üzeri fiyatlarda ev ve yatırım alanlarına sahip olunabilir" dedi.

Şirketleri hakkında bilgiler de paylaşan Kenza Ayouby sözlerini şöyle sürdürdü:

"Homebond Emlak Ofisi Dubai'de Türkiye’de hızlı büyüyen bir şirket. Emlak sektörüne sağlam giriş yaptı. İkinci el ve yeni evlerin pazarlamasıyla başladık işe. Şu anda Dubai’deki Türk vatandaşlarına çok fazla satış yaptık. Birlikte çok fazla iş yaptığımız için bugün Türkiye'ye geldik. Burada daha fazla potansiyel olduğunu düşündük. Türk yatırımcıları potansiyeline inanıyoruz. Projelerimizle hizmet vermek istiyoruz. Türklere kolayca yatırım yapabilmesi konularında yardımcı oluyoruz. Uygun ödeme planları çıkarıyoruz.”

DUBAİ'DE EV-OFİS ALMAK İSTEYENLERİ İNŞAAT FİRMALARI İLE GÖRÜŞTÜRÜYORUZ

Homebond Emlak Ofisi'nin Türkiye Sorumlusu Dilek Türk ise Dubai merkezli şirketin dünyanın birçok ülkesinde hizmet verdiğini söyledi. Dubai gayimenkul piyasasını dünyaya açtıklarını söyleyen Türk, Türkiye'nin Dubai'de önemli yatırımcılardan olduğunu ifade etti. Türkiye'nin son dönemlerde dikkat çeken bir potansiyeli olduğuna işaret eden Türk, "Reklamlarımız ve sosyal medyadan dönüşlerden memnun kaldık. Form doldurup bilgi isteyen birçok insanla karşılaştık. Fuara geldikten sonra kendileri ile irtibat kurup bilgi verdik" dedi.

DUBAİ'DA YATIRIMLAR 3-5 YILDA AMORTİ EDİLEBİLİYOR

Son 3 gündür fuar sürecinde ilginin çok olduğunu gördüklerini belirten Türk, "Türkiye ve BAE ile ilişkilerin son dönemlerde gelişmesi bizim için itici güç oldu. Bize daha çok cesaret verdi. Ayrıca iki ülke arasında mesafe de uzak değil" dedi. Dubai denilince hemen akla uçuk rakamlar geldiğini ifade eden Türk, "Ama bu çok doğru değil. Her keseye uygun fiyatlarda gayrimenkul bulmak mümkün" dedi. Dubai’de ev ve ofis almak isteyenleri Homebond Emlak Ofisi güvencesiyle inşaat firmalarıyla bir araya getirdiklerini belirten Türk, "Dubai'de yatırım yapmanın şöyle bir avantajı da var. Yaptığınız yatırımları 3-4 yılda geri alabilirsiniz" dedi.