30 Aralık altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Dün altın alanlar 10 lira kârda Bugün çeyrek altının ve gram altının ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar, internet üzerinde "altın fiyatları" ve "çeyrek altın ne kadar" aramalarını artırdı. Bazı altın çeşitlerinin dünkü fiyatıyla bugünkü fiyatı arasında yaklaşık 10 lira var. İşte 30 Aralık çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını fiyatları.

Haber Merkezi 30 Aralık 2017, 07:47 Son Güncelleme: 30 Aralık 2017, 08:03 Yeni Şafak