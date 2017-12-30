Dün altın alanlar 10 lira kârda

Dün gram altın 157,50 liradan satılırken bugün 158,88 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 258,25 liradan satılırken, çeyrek altının bugünkü fiyatı 260,52 lira.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın dün 516,50 liradan alıcı bulurken, bugün 521,04 liraya satılıyor.
10 LİRAYA YAKIN KÂR
Lira ziynet alanlar ise bugün 9,76 lira karda çünkü dün 1.064,46'dan satılan lira ziynetin bugünkü satış fiyatı 1.074,22 lira. Cumhuriyet altınında ise dün satış fiyatı 1.058,78 lirayken, bugün bu rakam 1.068,21 lira.
30 ARALIK ALTIN FİYATLARI
|Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Gram
158,83
158,88
|Cumhuriyet
|1,052,30
1.068,21
|22 Ayar Bilezik
144,70
145,70
|Lira Ziynet
1.048,02
1.074,22
|Yarım Ziynet
508,33
521,04
|Çeyrek Ziynet
254,17
260,52
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