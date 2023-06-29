Dünya Bankası'ndan deprem bölgesine 1,5 milyar dolar

Dünya Bankası depremden etkilenen bölgelerde kırsal konutların ve temel kamu hizmetlerinin yeniden tesisine yardımcı olmak için Türkiye’ye sağlanacak 1 milyar dolarlık finansmanı onayladı.

Bankadan yapılan açıklamada, ‘Türkiye Deprem İyileştirme ve Yeniden İnşa Projesi’nin sağlık hizmetlerinin yeniden tesis edilmesine, hasar gören veya tahrip olan belediye altyapısının yeniden inşasına yardımcı olacağı ifade edildi. Ayrıca, bunun Dünya Bankası'nın Türkiye'ye tek seferde sağladığı en büyük finansman olduğu kaydedildi.

YENİDEN İNŞA SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN YANINDAYIZ

Proje faaliyetlerinin depremden en fazla etkilenen ve yaklaşık 14 milyon insanın yaşadığı 11 ili kapsayacağı kaydedilen açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Dünya Bankası’nın, depremlerin gerçekleştiği günden bu yana Türkiye’nin yanında ve afet riski yönetimi ile doğal afet sonrası yeniden inşa alanlarındaki deneyimlerini paylaştığını söyledi. Lopez, “Yıkım sonrasında devam eden çabaların birkaç yıl süreceğini ve önemli miktarlarda kaynak gerektireceğini iyi biliyoruz. Bu yolculukta, Türkiye'nin yanında olacağız” dedi.

Humberto Lopez

BÖLGEDEKİ KOBİLERE 450 MİLYON DOLAR

Dünya Bankası, yeniden inşa sürecine yönelik 1 milyar dolarlık finansman paketinin yanı sıra, depremlerden etkilenen KOBİ’ler için de 450 milyon dolarlık projesini duyurdu. Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından uygulanacağı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Proje, mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin üzerindeki likidite baskılarını hafifletmeyi, faaliyetlerini yeniden başlatmalarına ve istihdamlarını kademeli olarak artırmayı hedeflemektedir.”

Kaynakların %10’u kadın işletmecilere

Bölgedeki işletmelerin Türk ekonomisine üretim, ihracat ve istihdam bakımından önemli katkılar sağladığına dikkat çeken Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, desteklerin ekonomi üzerinde olumlu yayılma etkileri oluşturacağına inandıklarını kaydetti. Destek projesi kapsamında uygun işletmelere giderlerini karşılayabilmeleri için geri ödemeli finansman sağlanacak. Performansa dayalı geri ödemeli finansman, bir yıllık bir başvuru turu süresince ‘ilk gelen alır’ esasına göre veya fonlar tamamen kullandırılıncaya kadar kullanıma sunulacak. Geri ödemeli finansman kaynaklarının yüzde 10’u özel olarak kadınların sahip olduğu veya yönettiği işletmelere tahsis edilecek.







