Ekonomi Dünyanın en büyük süt üreticilerinden olan Türkiye, Dünya Süt Zirvesine ev sahipliği yaptı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dünya Süt Zirvesi İstanbul'da yapıldı

Dünyanın en büyük süt üreticilerinden olan Türkiye, Dünya Süt Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı

Dünyanın 8’inci ve Avrupa’nın ise 3’üncü büyük süt üreticisi olan Türkiye, bu yıl ilk kez İstanbul’da düzenlenen Dünya Süt Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı. 2000’den fazla katılımcının yer aldığı IDF Dünya Süt Zirvesi, 23-26 Eylül'de düzenlendi. Küresel süt sanayiinin yıllık düzenlenen toplantısı, sektör uzmanlarının sütçülük ile ilgili bilgilerini paylaşmaları için eşsiz bir fırsat olarak görülüyor.

Haber Merkezi AA
Türkiye, bu yıl ilk kez İstanbul’da düzenlenen Dünya Süt Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı.
Türkiye, bu yıl ilk kez İstanbul’da düzenlenen Dünya Süt Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı.

Uluslararası Sütçülük Federasyonu (IDF) tarafından İstanbul'da düzenlenen "IDF Dünya Süt Zirvesi" 23-26 Eylül'de Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleşti.

Dünya Süt Zirvesi İstanbul'da yapıldı
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Dünya Süt Zirvesi İstanbul'da yapıldı
Dünyanın 8'inci ve Avrupa'nın ise 3'üncü büyük süt üreticisi olan Türkiye, bu yıl ilk kez İstanbul'da düzenlenen Dünya Süt Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

Zirvenin katılımcı profilinde, süt işleme şirketlerinin CEO’ları ve çalışanları, mandıracılar, süt sanayii tedarikçileri, akademisyenler ve hükümet temsilcileri bulunuyor. Zirve çeşitli bilimsel ve teknik konferanslardan ve karşılama resepsiyon, çiftçiler için akşam yemeği, gala yemeği, teknik ve sosyal turların bulunduğu sosyal etkinliklerden oluşuyor.

IDF Dünya Süt Zirvesi, sektör uzmanlarının sütçülük ile ilgili bilgilerini paylaşmaları için eşsiz bir fırsat olarak görülüyor. Katılımcılar ağ oluşturabilirken, dünya sütçülük sektörüyle ilgili son araştırma bulgularına ve deneyimlere geniş bir çapta ulaşabiliyor.

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