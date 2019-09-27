Dünyanın en büyük süt üreticilerinden olan Türkiye, Dünya Süt Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı

Türkiye, bu yıl ilk kez İstanbul’da düzenlenen Dünya Süt Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı.

Uluslararası Sütçülük Federasyonu (IDF) tarafından İstanbul'da düzenlenen "IDF Dünya Süt Zirvesi" 23-26 Eylül'de Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleşti.

Zirvenin katılımcı profilinde, süt işleme şirketlerinin CEO’ları ve çalışanları, mandıracılar, süt sanayii tedarikçileri, akademisyenler ve hükümet temsilcileri bulunuyor. Zirve çeşitli bilimsel ve teknik konferanslardan ve karşılama resepsiyon, çiftçiler için akşam yemeği, gala yemeği, teknik ve sosyal turların bulunduğu sosyal etkinliklerden oluşuyor.

IDF Dünya Süt Zirvesi, sektör uzmanlarının sütçülük ile ilgili bilgilerini paylaşmaları için eşsiz bir fırsat olarak görülüyor. Katılımcılar ağ oluşturabilirken, dünya sütçülük sektörüyle ilgili son araştırma bulgularına ve deneyimlere geniş bir çapta ulaşabiliyor.