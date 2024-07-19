E-ticaret satış hacmi 1.8 trilyon lira

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 11.139,46 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Öte yandan gördüğü en yüksek seviye rekorunu 11.252,11 puana taşıyan BIST 100 endeksinin toplam işlem hacmi 109,5 milyar lira oldu. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,21 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 1,75 ile gıda içecek oldu.