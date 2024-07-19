E-ticaret satış hacmi 1.8 trilyon lira

İyzico, Dogma Alares ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) iş birliğiyle hazırlanan 2023 Türkiye e-Ticaret Ekosistemi Raporu'nun sonuçları İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Türkiye'de e-ticaret sektörü geçen yıl, yüzde 132 büyüme ile satış hacmi 1 trilyon 855 milyar liraya ulaştı.
Pandemi sonrası dönemde düzenli olarak artan, e-ticaret hacmi GSYİH'nin yüzde 6,8'ine denk gelerek ülke ekonomisine önemli katkı sağladı. Dolar bazında değerlendirildiğinde e-ticaret hacmi, 2022-2023 arasında yüzde 64 büyümeyle 78 milyar dolara ulaştı.
İyzico Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, Türkiye'de e-ticaretin 2020'den bu yana istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü ve İyzico'nun bu büyümeye paralel olarak işlem adedini 215 milyona, işlem hacmini ise 130 milyar TL'ye çıkardığını belirtti. Kartlı ödemelerde e-ticaretin payının 2024'ün ilk 5 ayında yüzde 29'a yükseldiğine dikkat çeken Güven, kullanıcı sayısının 6 milyona ulaştığını sözlerine ekledi.