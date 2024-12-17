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E-ticarette vergiye 1 yıl erteleme talebi

E-ticarette vergiye 1 yıl erteleme talebi

Ali Kürşat Büyükada
04:0017/12/2024, Salı
G: 17/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

E-ticarette 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek peşin vergi kesintisi öncesinde sektör yeni önerilerle Cumhurbaşkanlığı'nın kapısını çaldı. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu ve TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi Başkanı Ozan Acar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya gelerek düzenlemenin 1 Ocak 2026 sonrasına ertelenmesini istedi.


SATIŞ YAPANLARIN ÇOĞU KOBİ

Yılmz'a sunulan dosyada binde 1 ile binde 5 arasında bir tevkifat oranının, sektörün dengesini ve sürdürülebilirliğini destekleyebileceği, ancak daha yüksek oranların yalnızca sektör üzerinde maliyet baskısı oluşturmakla kalmayıp aynı zamanda fiyat artışlarına, enflasyona ve kayıt dışılığın artmasına yol açabileceğine vurgu yapıldı. Türkiye’de e-ticaret faaliyetinde bulunan işletmelerin yüzde 76’sının şahıs işletmesi, yüzde 21’inin limited şirket ve yüzde 3’ünün anonim şirket olduğuna dikkat çekilen dosyada, e-ticaret yapan işletmelerin 420 bininin KOBİ olduğuna vurgu yapıldı.


#Ekonomi
#e-ticaret
#erteleme

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