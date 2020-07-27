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Ekonomi E-ticaretteki büyüme ile online gıda harcamaları 6 kat arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

E-ticaretteki büyüme ile online gıda harcamaları 6 kat arttı

Koronavirüs pandemisi ile tüm dünya eve kapanınca e-ticaret sektörü hızlı bir büyümeye gösterdi. Normalleşmeye geçiş yapmamıza rağmen e-ticaretteki bu büyümemin devam ettiğini söyleyen uzmanlar, mağazaların yeniden açılması ve dışarı çıkabilir durumda olmamasına karşılık e-ticarette yakalanan büyümede bir gerileme olmadığını söyledi. Özellikle gıda kategorisinde online alışveriş alışkanlığı yerleştiğine dikkat çeken uzmanlar, pandemi döneminde e-ticaret sitesi açan veya operasyonlarını e-ticarete kaydıranlar kazanmaya devam ettiğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Küresel Covid-19 pandemisi ile evlere kapandığımız karantina döneminde e-ticaret sektörü hızlı bir büyümeye sahne olmuştu.

Karantinadan çıkmamıza rağmen e-ticarette daralma yaşanmadığını ifade eden Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Mağazaların yeniden açılması ve dışarı çıkabilir durumda olmamıza rağmen, e-ticarette yakalanan büyümede bir gerileme olmadı, Özellikle gıda kategorisinde online alışveriş alışkanlığı yerleşti diyebiliriz. Pandemi döneminde e-ticaret sitesi açan veya operasyonlarını e-ticarete kaydıranlar kazanmaya devam ediyor. Bu süreçte altyapısını kurduğumuz e-ticaret sitesi sayısı normalden 2 kat fazla oldu” dedi.

Salgında e-ticareti geliştirdik
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Salgında e-ticareti geliştirdik

6 kat artış var

2019 yılında ülkemizde e-ticaret hacminin 136 milyar TL olarak gerçekleştiğini, bu rakamın içinde pastadan en az payı 5 milyar TL ile yemek kategorisinin aldığını belirten Çiğdemli şunları aktardı:

“Bu senenin ilk 5 ayında e-ticaret hacmi, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 48 artış göstererek 63,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Özellikle mart-nisan-mayıs aylarının toplamında, geçen seneye göre e-ticaret kanalıyla yapılan gıda-market harcamalarının 6 kat arttığını görüyoruz.

2020 tamamlandığında hem genel e-ticaret hacminde hem de yemek/ gıda kategorisinde en az yüzde 50 bir büyüme öngörüyoruz. Normalde ayda ortalama 300 e-ticaret sitesi kurarız. Pandemi sürecinde ise, altyapısını kurduğumuz e-ticaret sitesi sayısı ayda 600’e kadar ulaştı.

İç ticarette yeni dijital dönüşüm hamlesi: Artık elektronik ortamda yapılacak
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İç ticarette yeni dijital dönüşüm hamlesi: Artık elektronik ortamda yapılacak
  • Ülkemizde 2019 verilerine göre toplam 68,457 işletmemiz e-ticaret faaliyeti yürütmekte. Hem kendi sitesinde hem de pazaryerinde satış yapan işletme sayısı 5,139. Pazaryerlerinde faaliyet gösteren işletme sayısı 57,394. ETBİS’e kayıtlı site sayısı 21,515. ETBİS’e kayıtlı işletme sayısı ise 16,202.

E-ticaretin patladığı Körfez’e ticari çıkarma
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E-ticaretin patladığı Körfez’e ticari çıkarma

Karantina sürecinde yeni açılan e-ticaret siteleriyle beraber bu rakamlarda da yıl sonunda ciddi artışlar olacağını tahmin ediyoruz. Karantina dönemi geçmiş olsa da pandemi birçok alışkanlığımızı değiştirdi. Temassız online alışveriş tercih etmek de bunlardan sadece biri. Bu nedenle e-ticaret yapan işletme sayısında olsun, e-ticaret hacmi ve büyüme hızı olsun, sektör ilerlemeye devam edecektir.”

Online alışveriş patlama yaptı: Eve teslim siparişler üç katına çıktı
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Online alışveriş patlama yaptı: Eve teslim siparişler üç katına çıktı

Siber dolandırıcılara dikkat: Karantinada online alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken 8 nokta
HAYAT
Siber dolandırıcılara dikkat: Karantinada online alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken 8 nokta

Alışveriş yaparken siber dolandırıcılara karşı dikkat edilmesi gereken 8 nokta
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Tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs pandemisi, insanların evlerinden çıkmayarak karantinaya girmesine neden oldu. Evlerinden dışarı çıkamayan tüketiciler ise online alışverişe yöneldi. Bunu fırsat bilen siber dolandırıcıların oltalama saldırıları ise online alışverişteki dolandırıcılığı yüzde 13 artırdı. Karantina sürecinde kimlik avı sahtekarlığı ve online alışverişteki dolandırıcılıklarda ciddi artışlar olduğunu belirten uzmanlar, bu dönemde online alışveriş yapacaklara 8 uyarıda bulunuyor.
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ACI raporundan elde edinilen bilgilere göre, mart ayında online alışveriş, kişi başına ortalama 36 dolar arttı. Bu durum online alışverişteki dolandırıcılıkların yıllık bazda yüzde 13'lük bir artışa geçmesine neden oldu. Karantina sürecinde artışa geçen hileli satın alma girişimlerinin de siber saldırganların kurdukları tuzaklardan kaynaklandığını belirten uzmanlar, Koronavirüs temalı oltalama saldırıları ve kimlik avı sahtekarlığı girişimlerinin ciddi derecede artış gösterdiğini ve bunun online alışverişteki dolandırıcılığı da tetiklediğini dile getiriyor.
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Tüketicilerin bilgilerini elde etmek ve kullanmak için Koronavirüs pandemisini fırsat bilen siber saldırganların en büyük silahları ise oltalama saldırıları olarak görülüyor. Kullanıcıların oltalama saldırılarına karşı dikkatli olması gerektiğini aktaran uzmanlar, özellikle Koronavirüs temalı kampanya içeriklerine karşı kullanıcıların uyanık davranması gerektiğini belirtiyor. Karantina döneminde kimlik avı e-postalarının ve şirketlere yönelik de satın alma departmanlarını hedef alan dolandırıcılık girişimlerinin arttığına da dikkat çeken uzmanlar, tüketicilerin online alışveriş yaparken tuzağa düşmemeleri için 8 uyarıda bulunuyor.
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1. Koronavirüs temalı içeriklere hemen kanmayın. Kötü niyetli kişilerin göndereceği linklere tıkladığınız anda tüm kişisel bilgileriniz dolandırıcıların eline kolayca geçebilir. İyi niyetli gibi gözüken e-postaların arka tarafında kötü planların olabileceğinden şüphe edin. Düşünmeden gireceğiniz linkler sizi virüs bulaştıran sitelerin avı haline getirebilir.
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2. Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflere itibar etmeyin, güvensiz ağlar üzerinden sahte satın almalara yönlendirebilecek linklerden uzak durun. Eğer gördüğünüz bir kampanya gerçek olamayacak kadar cazipse, büyük bir olasılıkla gerçek değildir. Kampanyanın gerçek olduğunu düşünüyorsanız yeni bir tarayıcı açarak web sitesinin adresini doğrudan bu adres çubuğuna yazın. Her ne olursa olsun online alışverişiniz için mutlaka düşük bakiyeli bir sanal kart kullanın.
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3. Banka kartı ve kredi kartı yerine sanal kart tercih edin. Kredi kartları, banka kartlarına göre daha fazla koruma sağlıyor ama güvenlikte ikisinin de üstüne çıkan sanal kartları kullanarak ek koruma katmanı yaratabilirsiniz. Kredi kartı yerine geçen sanal kartlar, siber dolandırıcılığa karşı güvende olunmasına yardımcı oluyor.
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4. Bildiğiniz ve güvendiğiniz adreslerden alışveriş yapın. Daha önce denediğiniz ve memnun kaldığınız ya da kendini kanıtlamış online alışveriş sitelerinden alışveriş yapın. Alışveriş yaptığınız sitenin SSL sertifikası kullandığından emin olun. Güvenli ve şifrelenmiş bir web sitesi adresi HTTP ile değil, HTTPS ile başlar ve adres çubuğunda kilit simgesi görünür.
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5. Verdiğiniz bilgilere dikkat edin. Alışveriş yaptığınız site siparişiniz için gerekli bilgiler dışında çok daha fazla soru soruyorsa, bu özel soruları cevaplamayın ve alışverişinizi sonlandırın. Bazı kötü amaçlı yazılımlar, çevrimiçi formlara satır ekleyerek siber suçluların özel bilgilerinizi çalmasına neden olabilir.
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6. Verilerinizi yedekleyin. Bilgisayarınızın virüs saldırısı sonucunda çökmesi gibi tehlike durumlarında veri kaybını önlemek için, bilgilerinizi düzenli bir şekilde yedeklemeyi unutmayın.
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7. Hesap özetlerini ve kredi kartı ekstrelerini kontrol edin. Online alışveriş yaptıktan sonra hesap özetinde ya da kredi kartı ekstresinde şüpheli bir harcama görürseniz hemen bankanızla iletişime geçin.
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8. İşletim sisteminizin ve antivirüs yazılımınızın güncel olduğundan emin olun. Güncellemeler sizi dolandırıcılığa ve zararlı yazılımlara karşı koruyacaktır. Bilgisayarınızı fırsat buldukça olası virüs bulaşmalarına karşı tarayın.
Alışveriş yaparken siber dolandırıcılara karşı dikkat edilmesi gereken 8 nokta
Koronavirüs pandemisi nedeniyle tüketicilerin evlerinden dışarı çıkmadıkları karantina sürecinde, online alışverişler de arttı. Bunu fırsat bilen siber dolandırıcıların oltalama saldırıları ise online alışverişteki dolandırıcılığı yıllık bazda yüzde 13 artırdı. Karantina sürecinde kimlik avı sahtekarlığının ve online alışverişteki dolandırıcılığın oldukça arttığına dikkat çeken uzmanlar, koranavirüs karantinasında online alışveriş yapacaklara 8 uyarıda bulunuyor.
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