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Ekonomi

ECE Türkiye’den Antalya’ya yeni AVM

ECE Türkiye, Antalya'da hayata geçireceği yeni yatırım projelerinin duyurusunu yaptı.

Akın Ali Polat
04:00 - 13/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:45 - 13/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Alışveriş merkezi sektöründe büyümeye odaklanan şirket yönetimindeki yaklaşık 200 AVM’den sonra portföyüne iki yeni projeyi daha ekledi. Bu projelerden biri olan Luviya, Antalya’da hayata geçirilecek. Luviya, 50 bin metrekare kiralanabilir alana sahip olacak. Toplamda, 653 daire, 5 yıldızlı bir otel ve A sınıfı ofis alanının içinde bulunduran proje, 200 mağaza ile hizmet verecek.

ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve CFO’su Nuri Şapkacı, ilk 5 ayda perakende satış cirolarını yüzde 82 artırdıklarını belirtti. Ayrıca, ECE Türkiye 2024 yılı içinde İstanbul’da Çekmeköy ve Başakşehir’de 2 AVM açacak.



#Antalya
#ECE Türkiye
#Yatırım
#AVM
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