Ekmeklik buğdayın tohumuna 10,5 lira

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara Polatlı'da Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen TİGEM Geleneksel "70'inci Hasat Bayramı" etkinliğine katıldı. Etkinlik kapsamında Bakan Kirişçi, tarlaya girdi, biçerdöver kullandı ve buğday hasat etti. Hasatın ardından Bakan Kirişçi etkinlik alanında yaptığı konuşmada, “Tohumluk fiyatları makarnalık ve ekmeklik buğday için kilogram başına 10,5 lira, trikale için kilogram başına 9,5 lira ve arpa için kilogram başına 9 lira olarak belirlenmiştir” dedi.

HUBUBAT ÜRETİMİ 18 YILDA %20 ARTTI

Rakamların gelinen noktayı açıkça ortaya koyduğunu belirten Kirişçi, şöyle konuştu: “Hububat üretimimiz son 18 yılda yüzde 20, son 3 yıllık dönemde ise yüzde 8 oranında artarak 37 milyon tona yükseldi. Küresel krizlerden etkilenmeyecek bir noktaya ulaştık.”

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