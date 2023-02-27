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Ekonomi

Ekonomik güven endeksi 99,1 oldu

Türkiye, şubat ayı ekonomik güven endeksi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Ekonomik güven endeksi ocak ayında 99,3 iken, şubat ayında yüzde 0,3 oranında azalarak 99,1 değerini aldı.

10:39 . 27/02/2023 Pazartesi
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Türkiye, şubat ayı ekonomik güven endeksi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 azaldı

Bir önceki aya göre şubat ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1 oranında azalarak 102,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 115,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında azalarak 123,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında azalarak 89,8 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi yüzde 4,3 arttı

Tüketici güven endeksi ise yüzde 4,3 oranında artarak 82,5 değerini aldı.




#Türkiye İstatistik Kurumu
#TÜİK
#Ekonomik güven endeksi
1 saat önce
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Ekonomik güven endeksi 99,1 oldu
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