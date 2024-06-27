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Ekonomi

Ekonomik güven endeksi haziranda azaldı

Ekonomik güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 2,5 azalarak 95,8 oldu.

10:22 - 27/06/2024 Thursday
AA
Arşiv
Arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.


Yüzde 2,5 azaldı


Buna göre, mayısta 98,2 olan endeks haziranda yüzde 2,5 azalışla 95,8'e düştü.



Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 2,7 azalarak 78,3'e geriledi.


Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,9 gerileyerek 100,5 oldu.


Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 azalışla 115,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,6 düşüşle 108,8, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,5 azalarak 87,9 değerini aldı.



#ekonomik güven endeksi
#haziran
#Türkiye İstatistik Kurumu
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