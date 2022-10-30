Ekonominin vitesi Togg’la yükselecek

Türikye’nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg’da dün itibarıyla seri üretime geçildi. 2030 yılına kadar 2 trilyon liralık ekonomik değer oluşturacak ve 20 milyar dolarlık araç ithalatının önüne geçecek Togg’a İş dünyası temsilcileri tam destek verdi. İş insanlarının açıklamaları şöyle:

Şekib Avdagiç

Şekib Avdagiç (İstanbul Ticaret Odası Başkanı): Gemlik’te seri üretim bandından çıkacak her Togg, ekonomi vitesini de yükseltecek. Seri üretim bandından çıkan ilk Togg ile yarım yüzyılı aşkındır devam eden hayal vücut buldu. Togg markalaşma ve geleceğin teknolojilerine yönelik atılan dev bir adımdır. Üretim, tasarım, tedarik, pazarlama, servis ve satışla birlikte Togg, hem Ar-Ge hem de istihdam olanakları açısından büyük fırsatlara kapı açmaya devam edecektir. İşte bu sayede önümüzdeki süreçte yerli otomobilimiz, sadece yurtiçindeki talebin karşılanmasında değil aynı zamanda ihracat pazarları açısından da marka değeri olacaktır. Yolun açık olsun Togg.

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GELECEK YOLCULUĞUMUZ İÇİN ÖNEMLİ

Erdal Bahçıvan.

Erdal Bahçıvan (İstanbul Sanayi Odası Başkanı): Togg tüm ihtiyaçları karşılayabilecek yönden düşünülmüş ve tasarlanmış bir araç. Türk sanayiinin ve Türk teknolojisinin gelecek yolculuğunda, çok önemli ve değerli fikirleri ve birikimleri hayata geçirme noktasında ciddi anlamda katkılar sağlayacak bir yolculuğun başlangıcı olacak. Togg Türkiye için önemli bir atılım.

DÜNYAYA ANADOLU’NUN POTANSİYELİNİ ANLATACAK

Mahmut Asmalı.

Mahmut Asmalı (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı): Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi meyvelerini vermeye devam ediyor. Togg ile on yıllardır hayali kurulan bir proje hayata geçirildi. Doğuştan elektrikli ilk akıllı otomobil teknolojisi artık hem ülkemiz yollarında hem de dünyanın dört bir yanında Anadolu'nun potansiyelini anlatacak. Togg tarafından Kapadokya, Oltu, Pamukkale gibi değerlerimizin de tanıtılması, ülkemizin güzelliklerinin doğru aktarılması için çok önemli.

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TÜRKİYE YÜZYILININ MARKA YÜZLERİNDEN OLACAK

Orhan Aydın.

Orhan Aydın (Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı): Cumhurbaşkanı'mız, açıklamış olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu ile önümüze paha biçilemez hedefler koydu. Biz iş insanlarını geleceğin inşası yolunda ayrıca motive etmiş oldu. Ülkemizin yerli otomobili Togg da bu vizyonun bir parçası. Togg Türkiye Yüzyılı vizyonunun marka yüzlerinden biri olacaktır. Ülke ekonomimize doğrudan para girişi sağlayabileceği gibi, cari açığa ve istihdama da katkıları olacaktır. Küresel güç olmak istiyorsak otomotiv pazarında yerli otomobilimiz ile biz de olmalıyız. Togg Allah’ın izni ile üstün teknolojisi sayesinde bu pazarda yerde bulacaktır.

TOGG'A PEŞ PEŞE SİPARİŞ GELMEYE BAŞLADI

Yenli ve milli otomobil Togg’da seri üretime geçilmesinin ardından siparişler gelmeye başladı.2023 yılında 18 bin adet C-SUV üretilerek satışa çıkarılacak. Türkiye’nin birçok belediye başkanı ile ticaret ve sanayi odaları başkanları 2023 yılının ilk çeyreğinde yollara çıkacak Togg alabilmek için bugünden sıraya girdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 38 adet Togg alabilmeki çin talepte bulunduklarını söyledi. Büyükkılıç, “Epeyce, yoğun talep var. Sıramızı bekleyeceğiz ama Kayseri’ye 38 adet ful elektrikli, yerli ve milli aracımız Togg’umuzu alacağız, Kayseri’ye yakışır” dedi.

EKONOMİ Devrim ve Togg yan yana: Dün bugün gelecek