Ekonomiye güven 41 ayın zirvesinde

Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19’la mücadele sürecine rağmen, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7’lik oranla dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ekonomisi olan Türkiye, ekonomiye duyulan güvende de artış kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ekonomik güven endeksi verilerine göre, bu yıl ağustosta 100,8 olan endeks, eylülde yüzde 1,6 artışla 102,4 değerine ulaştı. Bu değer 41 ayın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. Endeks, Nisan 2018’de 103 seviyesinde bulunuyordu.

TEK DARALMA İNŞAATTA

Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Reel kesim güven endeksi geçen aya göre eylülde yüzde 1 artarak 113,3, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 yükselerek 117,8, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,8 artışla 115,6 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,7 azalışla 91,8 değerine geriledi. Tüketici güven endeksi ise yüzde 1,8 artarak 79,7 değerine yükseldi. TÜİK verileri incelendiğinde, sektörler arasında daralan tek sektör inşaat oldu. Bir önceki ağustos ayında yüzde 7,1 büyüme gösteren inşaat, son dönemde inşaat malzemelerinde yüzde 100’leri aşan maliyetler ve finansmana ulaşmada yaşanan zorluklarla karşılaşmıştı. Sektör, geçen yılın aynı ayında ise yüzde 1,4 daralma göstermişti.

HIZLI BÜYÜME PERAKENDEDE

Söz konusu ayda en fazla artış oranı perakende ticarette gerçekleşti. Aşılamanın etkisiyle 1 Temmuz’da başlayan tam açılma dönemi bu artışta etkili olurken, bunu 1.8’lik oranla tüketici güvenindeki artış izledi. İstihdam deposu olan ve geçen yıl yüzde 1,2’lik oranla sınırlı büyüme gösteren hizmetler eylül ayında yüzde 1,5 artış kaydetti. Söz konusu hizmetler sektöründe, salgınla etkili mücadelenin sürdüğü şubat, nisan ve mayıs aylarında daralma göstermiş ve sırasıyla yüzde 14, yüzde 2,0 ve yüzde 1,1 küçülmüştü. Bayram sonrası gevşemeye bağlı olarak hizmetler sektörü yüzde 6,2 büyümeyi haziran ayında yakaladı.

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Tüketici tarafında toparlanma