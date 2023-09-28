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Ekonomi

Ekonomiye güven yeniden yükselişe geçti

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 94,1 iken, Eylül ayında yüzde 1,3 oranında artarak 95,4 değerini aldı.

Kenan Biter
10:43 . 28/09/2023 Thursday
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Ekonomik Güven Endeksi’ni açıkladı.


Buna göre, ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 94,1 iken, Eylül ayında yüzde 1,3 oranında artarak 95,4 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 5,1 oranında artarak 71,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında artarak 105,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,0 oranında azalarak 113,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,0 oranında artarak 117,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında artarak 88,3 değerini aldı.





#Ekonomik güven endeksi
#Eylül
#Türkiye İstatistik Kurumu
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