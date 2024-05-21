Elektrik taşımada yeşil dönüşüme tam destek

Yeşil dönüşümde üstleneceğimiz 'dönüşümün omurgası' rolüyle Türkiye’nin enerji arz güvenliğinin teminine destek verececeklerini belirten Erdeniz, Türkiye’de elektrik üretiminden tüketiciye kadar uzanan elektrik ekosisteminin 915 milyar TL büyüklük ile gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 3,5’ni oluşturduğunu açıkladı.

Erdeniz ayrıca, elektrik dağıtım sektörünün Türkiye ekonomisine yaptığı katkının ise 29 milyar doları bulduğunu belirtti. Erdeniz, “Elektrik üretimi yatırımları yenilenebilir kaynaklı olacak ve 2040'ta toplam küresel kurulu gücün yarısından fazlası buradan karşılanacak. Elektrik dağıtım şirketlerinin rolü stratejik” diye konuştu. Erdeniz, “10 yılda ülkemizin kurulu gücü içerisinde rüzgar ve güneşin payı 8 kat artışla yüzde 22 seviyesine ulaşırken, 2035'te bu oranın yüzde 43'e yükselmesi öngörülüyor” dedi.