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Ekonomi

Elektrik taşımada yeşil dönüşüme tam destek

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz, “Şebeke dönüşümünü gerçekleştirecek olan elektrik dağıtım şirketlerinin yeşil enerji dönüşümünün en önemli taşıyıcısı konumunda olduğunu söyledi.

Akın Ali Polat
04:00 - 21/05/2024 Salı
Güncelleme: 01:45 - 21/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Barış Erdeniz.
Barış Erdeniz.

Yeşil dönüşümde üstleneceğimiz 'dönüşümün omurgası' rolüyle Türkiye’nin enerji arz güvenliğinin teminine destek verececeklerini belirten Erdeniz, Türkiye’de elektrik üretiminden tüketiciye kadar uzanan elektrik ekosisteminin 915 milyar TL büyüklük ile gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 3,5’ni oluşturduğunu açıkladı.

29 MİLYAR $'LIK KATKI SAĞLADI

Erdeniz ayrıca, elektrik dağıtım sektörünün Türkiye ekonomisine yaptığı katkının ise 29 milyar doları bulduğunu belirtti. Erdeniz, “Elektrik üretimi yatırımları yenilenebilir kaynaklı olacak ve 2040'ta toplam küresel kurulu gücün yarısından fazlası buradan karşılanacak. Elektrik dağıtım şirketlerinin rolü stratejik” diye konuştu. Erdeniz, “10 yılda ülkemizin kurulu gücü içerisinde rüzgar ve güneşin payı 8 kat artışla yüzde 22 seviyesine ulaşırken, 2035'te bu oranın yüzde 43'e yükselmesi öngörülüyor” dedi.



#Elektrik
#Elder
#Ekonomi
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