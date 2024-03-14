Elektrikli araçlar için ortak şarj platformu

Huawei teknolojisi ile sektördeki en hızlı şarj imkanını sunan ve farklı markalara ait şarj cihazlarını tek bir platformda buluşturan Charging Hub’ın çatısı tamamen güneş panellerinden oluşacak ve kendi enerjisini üreten bir model olarak öne çıkacak. Enerjisa Üretim, Charging Hub için yenilenebilir enerji santrallerinde üretilen elektrikten yeşil enerji sertifikası da sağlayacak.

PİLOT BÖLGE ATAŞEHİR

İstanbul Ataşehir’de başlayan pilot çalışmanın, öncelikli olarak Enerjisa Üretim’in rüzgar santrali yatırımlarının bulunduğu bölgeler ve şehirlerde yaygınlaşması planlanıyor. Yeni kurulacak olan Charging Hub’lar, müşterilere market, cafe ve dinlenme alanı gibi sosyalleşebilecekleri alanlar da sunacak. Projenin teknoloji ortağı Huawei, geliştirdiği 720 kw’lık FusionCharge sıvı soğutmalı yüksek hızlı güç ünitesi ile ultrahızlı şarj imkanı sağlayacak. Geliştirilen teknolojik altyapı, hafif ticari ve ağır ticari segmentlerdeki araçların da hızlı şarj edilmesine imkan tanıyacak.

HEDEF BİR BARDAK KAHVE İÇENE KADAR TAM ŞARJ

Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, Charging Hub’ın, tüm şarj istasyonları için bir buluşma noktası olma özelliği taşıdığını belirtti. Huawei Türkiye Dijital Enerji İş Grubu Genel Müdürü Gavin Zhao ise, “Hedefimiz yeni nesil elektrikli araçlarda bir bardak kahve içilebilecek sürede tam kapasite şarj" diye konuştu. Zebra Elektronik CEO’su Berkay Somalı da “Charging Hub Projesi’nde yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak şarj hizmetleri sürdürülebilir bir ulaşım sisteminin oluşturulmasına katkı sağlayacak” dedi.







