Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Elektrikli Jestte Avrupa gururu
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
OTOMOTİV

Elektrikli Jest’te Avrupa gururu

Yerli minibüs ve otobüs üreticisi Karsan, Bursa fabrikasında üretimini gerçekleştirdiği elektrikli Jest’leri ilk olarak Fransa, Almanya, Romanya, Portekiz ve Slovakya’ya teslim etti. Karsan CEO’su Okan Baş, “Türkiye’den, Avrupa ülkelerine ‘elektrikli’ ihraç etmek bizleri gururlandırıyor” dedi.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Karsan CEO’su Okan Baş
Karsan CEO’su Okan Baş

Karsan’ın BMW ile elektrik motorlu araçlar için gerçekleştirdiği tedarik anlaşmasının ilk ürünü olan Karsan Jest Electric, Avrupa yollarına çıktı. Satışa sunulduğu andan itibaren birçok Avrupa ülkesi tarafından ilgiyle karşılanan Jest Electric, ilk teslimatların gerçekleştiği Fransa, Almanya, Romanya, Portekiz ve Slovakya yollarında hizmet vermeye başladı.

Yerli üretici Karsan, başta Fransa olmak üzere Portekiz, Romanya, Litvanya, Slovakya, Yunanistan, İtalya ve Almanya gibi birçok ülkeden bugüne kadar toplam 35 adet Jest Electric siparişi aldı. Bu siparişlerin 20 adedi Karsan’ın Bursa fabrikasında üretilerek ihraç edildi.

LİTVANYA’DA İHALE KAZANDI

Jest Electric’e olan ilginin giderek arttığını belirten Karsan CEO’su Okan Baş, “Özgün boyutları ve üstün pil teknolojisiyle rakiplerinden ayrılan Jest Electric, Avrupalıları taşımaya başladı. İlk olarak Fransa, Almanya, Romanya, Portekiz ve Slovakya yollarına çıkan Jest Electric, son olarak Yunanistan’da da tekerlek döndürmeye başladı.

Yakın zamanda, Litvanya’da açılan elektrikli araç ihalesini de kazanarak toplam sipariş adedimizi 35’e kadar çıkardık. Yeni siparişler gelmeye devam ediyor, yeni ihaleler için hazırlanıyoruz. Türkiye’den Avrupa ülkelerine ‘elektrikli’ ihraç etmek ise bizleri ayrıca gururlandırıyor” değerlendirmesinde bulundu.

210 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

Jest Electric’te BMW üretimi elektrikli motor, 170 HP güç ve 290 Nm tork üretirken, tek oranlı şanzımanla işbirliği yapıyor. BMW tarafından geliştirilen 44 ve 88 kW-saat’lik bataryalarla tercih edilebilen Jest Electric, 210 km’ye kadar menzil sunarken, geleneksel alternatif akımlı şarj üniteleriyle 8 saatte, hızlı şarj istasyonlarındaysa 1 saatte şarj olabiliyor. Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25 oranında kendi kendini de şarj edebiliyor.

REKLAM
  • Yüksek manevra kabiliyeti, geniş iç mekanı, dinamik tasarımı ve tırmanma performansıyla öne çıkan Karsan Jest Electric, sunduğu sessiz yolculuklarla geleceğe ışık tutuyor. 10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Karsan Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız olan süspansiyon sistemiyle de konfor disiplininde de binek otomobilleri aratmıyor.

Mimari eserler ihya olacak
EKONOMİ
Mimari eserler ihya olacak
Biz binlerce yıllık devletiz

Biz binlerce yıllık devletiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. yıl töreninde önemli mesajlar.
Mekke’de ‘İran’ zirvesi

Mekke’de ‘İran’ zirvesi

ABD'nin İran'ı kuşatma harekatına Suudi Arabistan da katıldı.
36 kişiyi hazırlayın

36 kişiyi hazırlayın

Yeni Şafak, DEAŞ'ın 'canlı bomba' talimatına ulaştı.
Hepsi dönmek istiyor ama...

Hepsi dönmek istiyor ama...

Yeni Şafak, Suriyelilerin hikayelerine şahit oldu.
Kim güçlüyse onun bayrağını çekiyor

Kim güçlüyse onun bayrağını çekiyor

FETÖ, okulların devrini önlemeye çalışıyor.
İki yılda yüzde<br> 605 büyüme

İki yılda yüzde
605 büyüme

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı.
Mimari eserler <br>ihya olacak

Mimari eserler
ihya olacak

Şimdi de mimari eserler için kollar sıvandı.

Toplu <br>sözleşme çıkmazı

Toplu
sözleşme çıkmazı

Tüpraş görüşmeleri 3 başlıkta düğümlendi.

Şampiyon Galatasaray

Şampiyon Galatasaray

Sarı kırmızılılar sezonun finalinde geri döndü ve kupaya uzandı.
'Delikanlı adam <br>devam eder'

'Delikanlı adam
devam eder'

​Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e ağır gönderme.
Kasasını doldurdu

Kasasını doldurdu

​Şampiyon Galatasaray'a dev gelir.
5 ders zorunlu<br> olmaktan çıkartılıyor

5 ders zorunlu
olmaktan çıkartılıyor

​Yeni sistemde liselerdeki ders çizelgesi yeniden düzenleniyor.
Denizden çıkartıldı

Denizden çıkartıldı

​Samsun'da 19 Mayıs törenleri başladı.
Her şeyi anlatacağım

Her şeyi anlatacağım

​CHP'yi panikleten FETÖ mektubu.
Minik Nurcan'ın cesedi bulundu

Minik Nurcan'ın cesedi bulundu

​8 gündür kayıp kızın derede cansız bedeni bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.