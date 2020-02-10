​Elektrikli TOGG’la farkındalık arttı

Geleceğin teknolojisi yüzde 100 elektrikli otomobilleri Türkiye distribütörü olduğu BMW, Mini, Land Rover ve Jaguar modelleriyle temsil eden Borusan Otomotiv, toplam yurtiçi elektrikli araç satışlarının yüzde 70’e yakınını satarak performansıyla göz doldurdu. Borusan Otomotiv Motorsport’un Kars Sarıkamış Buzda Sürüş Etkinliği’nde konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, yeterli altyapı olmadığını bahane ederek getirmeyen markalara nazaran elektrikli modelleri getirmeye devam edeceklerini belirterek, elektrikli TOGG’la birlikte farkındalığın arttığına işaret etti.

ELEKTRİKLİLERİ SORAN SORANA

BMW i3, BMW i8, Jaguar I-Pace gibi yüzde 100 elektrikli modelleri sattıklarını ve Mini markasının elektrikli aracını bu yıl Türkiye’ye getireceklerini söyleyen Hakan Tiftik, “Rakiplerimiz ve Türkiye’de araç satan markalar çeşitli sebeplerden dolayı elektrikli araçlarını getirip satmıyor. Biz tüm bunlara inat modellerimizi getirmeye devam edeceğiz. İstanbul’da 350 ye yakın şarj noktası var. Bu yönde bilinçlenme giderek artıyor. Aracınızı şarj etmek gelecekte cep telefonu şarjı gibi unuttuğunuz bir mesele olacak. Yerli aracımız TOGG’la birlikte elektrikli araçlarda farkındalık arttı. Tanıtımın ardından elektrikli modellerimizi herkes arayıp sormaya başladı. Vatandaş geleceğin o yönde olduğunu görerek ilgisini artırdı” şeklinde konuştu.

TALEPLER BU YIL GİDERİLECEK

Türkiye otomobil pazarının 2019 yılında yaklaşık yüzde 20 daraldığını, premium otomobil pazarının da genel sektöre paralel bir seyir izlediğini belirten Hakan Tiftik, 2020’de piyasanın bu düşüşü telafi etmesini beklediklerini söyledi. Tiftik, “2020 için daha iyi bir performans öngörüyoruz. Düşen faiz oranları, kurdaki istikrar, artan tüketici güveni ve ertelenen talebin harekete geçmesi umutları güçlendiren başlıca faktörler. Geçtiğimiz yılın sonunda pazarda başlayan hareketliliğin yılın geri kalanına yayılmasıyla 2020’de binek otomobil pazarının 450-470 bin, hafif ticari dahil otomotiv pazarının 600 bin seviyelerini göreceğini tahmin ediyoruz. Borusan Otomotiv olarak Premium otomobil segmentindeki öncülük vizyonumuzla yine sektörün en önemli oyuncularından biri olmaya devam edeceğiz” dedi.

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Hakan Tiftik

İDDİALI MODELLER GELİYOR

Yeni modellerin gelişiyle Premium segmentte yoğun bir rekabet yaşanacağını belirten Tiftik, “BMW 2 Serisi Gran Coupé modelimiz ile daha önce hiç rekabet etmediğimiz bir segmente oldukça iddialı bir giriş yapacağız. Yeni BMW 3 Serisi ve Yeni BMW 1 Serisi gibi geniş kitlelerin ilgisini toplayan yeni modellerimizle güçlü büyüme öngörüyoruz. Bunlara ilaveten BMW 7 Serisi, 8 Serisi Gran Coupé ve X7 gibi modellerimiz de üst segmentteki gücümüzü artıracak. Türkiye’de temsil ettiğimiz diğer markalarımızdan MINI’nin tamamen elektrikli ilk modeli MINI Electric ile bu alanda rekabete farklı bir boyut getireceğiz. 2020 yılında Land Rover’da da merakla beklenen Yeni Land Rover Defender ve Yeni Range Rover Evoque Türk tüketicisinin karşısına çıkacak. Jaguar’ın süper spor otomobili Yeni Jaguar F-TYPE da 2020’de Türkiye’de yollarla buluşacak. Pazar payımızı arttırmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

BOM E-TEAM’E BÖLÜKBAŞI İMZASI

Borusan Otomotiv Motorsport’un (BOM) genç ve yetenekli sporcu yetiştirme hedefinin olduğunu belirten Hakan Tiftik, bu çerçevede 2018 yılında “Sanaldan Gerçeğe Giden Yol” sloganıyla E-Team GT Şampiyonası düzenlemeye başladıklarını hatırlatarak, “Cem Bölükbaşı bu iki dünyada da yeteneğini ispatlayan çok genç bir pilot. E-sporda dünya sıralamasında ikincilik gibi çok ciddi bir dereceye sahip. 2019 sezonunda Borusan Otomotiv Motorsport’un Genç Yetenek Projesi kapsamında gerçek dünyanın önemli şampiyonalarından biri olan GT4 European Series’de ilk uluslararası startını aldı. İkinci yarışında ikinci basamağa çıkmayı başararak bayrağımızı gururla dalgalandırdı” dedi.

Hakan Tiftik - Cem Bölükbaşı

Alp Dağları’yla birlikte toz kristal karın yağdığı nadir bölgelerden biri olan Sarıkamış’ta ise yine BOM Akademi’nin profesyonel eğitmenlerinin eşliğinde Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar, Yeni Range Rover Evoque, Land Rover Discovery ve Yeni Land Rover Discovery Sport modelleriyle Land Rover Experience off-road kar sürüşü yapıldı.

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Tamamen kar ve buzla kaplı Çıldır gölü üzerinde, Kuzey Avrupa ülkelerindeki eğitim ve test pistlerine benzer şekilde hazırlanan parkurda ileri sürüş teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. BMW M5 Competition, BMW M4 Competition, BMW M240i xDrive ve Yeni BMW 320i M Paket modellerinin yanı sıra MINI John Cooper Works Countryman ALL4’un kullanıldığı etkinliklerde, katılımcılar BOM Akademi eğitmenleri eşliğinde, hem standart kış lastikleri hem de çivili yarış lastikleri ile otomobillerin sınırlarını zorladı.