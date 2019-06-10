Elektriklide ortak hareket

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) üyeleri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gelişmekte olan elektrikli araç pazarı için gerekli teknoloji yatırımlarını sürdürüyor. OSD Başkanı Haydar Yenigün, bu geçişte sadece ana sanayinin değil, değer zincirinin tüm halkalarının bir bütün olarak hareket etmesi gerektiğinin önemine dikkat çekerek, bu alanda rekabetçiliğin korunması için yapısal konuların çözülmesi ve tüm paydaşların değişim sürecinde ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Haydar Yenigün

YATIRIM ÇEKMEK İÇİN DÜZENLEME GEREKLİ

OSD olarak bu süreçte alınması gereken önlemleri kamu yönetimi ile sürekli paylaştıklarını belirten Yenigün, söz konusu önlemleri şöyle sıraladı: “Yerli üretim rekabetçiliğinin korunması ve geliştirilmesi, üretim rekabetçiliğinin artışı için yüksek katma değerli ve teknolojili ürünlerin üretiminin geliştirilmesi, veri ekonomisi mevzuatının oluşturulması, test altyapısının oluşturulması, yeni yatırımların ülkemize çekilmesi için yatırım teşvik mevzularında iyileştirme yapılması ve yatırımlara ilişkin vergi indirimlerinin daha makul süreler içinde kullanılabilmesi, şarj şebekesi ve elektrik fiyatlandırması konusunda ulusal yaklaşım oluşturulması.”

ÜRETİMİN % 85'İ İHRACATA

Üretiminin yüzde 85’ini ihraç eden ve gerçekleştirdiği Ar-Ge faaliyetleri ile de ürün ihracatının ötesinde dünyaya mühendislik ihracatı yapar konuma ulaşan Türkiye Otomotiv Sanayii’nin üretim yetkinliği açısından birçok ülkeden çok daha başarılı seviyede olduğuna dikkat çeken Yenigün, otomotiv eko-sisteminin hali hazırda önemli bir dönüşüm sürecinde olduğuna dikkat çekti. Yenigün, şöyle devam ederek: “Elektrikli araçlar da bu dönüşüm sürecinde önemli adımlardan biri. Otomotiv ana sanayinin rekabetçiliğini etkileyecek en önemli konu tedarik sanayiinin eko-sistemdeki bu dönüşümde ne şekilde evrileceği. Öte yandan elektrikli araçlar dediğimizde, batarya ve batarya yönetim sistemleri konusu rekabetçiliği etkileyecek konular olarak ön plana çıkıyor. Batarya üretimi alanında yapılacak yatırımlar ve yazılım konusunda ülkemizin kendisini geliştirme hızı, sanayimizin yerlilik oranlarında ve rekabetçiliğinde belirleyici olacak” şeklinde konuştu.

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6 ÜLKE ELEKTRİKTE ÖNDE

Satınalma gücü, şehirlerin şarj altyapısı, elektrik/akaryakıt fiyatlandırma politikası ve vergilendirme sistemi gibi konuların iç pazarın elektrikli araçlara geçiş sürecini belirleyen önemli etkenler olduğuna dikkat çeken Haydar Yenigün, şöyle devam etti: “Elektrikli araçlara geçişte ara adım olarak gördüğümüz hibrit araçların son iki yılda pazardaki gelişimini memnuniyetle gözlemliyoruz. Tüketicinin hibrit araçlara gösterdiği ilgi elektrikli araçlara geçiş için bize olumlu sinyaller veriyor. Ancak şunu göz ardı etmemeliyiz. Elektrikli araçların maliyet yapısının içten yanmalı araçlarla eşit seviyeye gelmesinin zaman alacağı aşikar. Araştırmalara göre elektrikli araç maliyetlerinin içten yanmalı araç maliyetleri seviyelerine ulaşması 2027-2030 yılları olarak öngörülüyor. Öte yandan AB ülkelerinde satınalma gücü düşük olan ülkelerin geçiş hızının daha düşük olduğunu ve AB’de toplam elektrikli araç pazarının yüzde 80’inin sadece 6 ülkede gerçekleştiğini de raporlar göstermekte.”