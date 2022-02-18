Elektrikte esnafa yüzde 25 indirim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı değerlendirmede, elektrik faturalarına ilişkin olarak kademeli tarifede birinci ve ikinci kademenin tekrardan görüşüleceğini ifade etti. Aynı zamanda küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacağını aktaran Erdoğan, STK’ların ise elektriğinin ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürüleceğini belirtti.

2 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Kademeli tarifenin uygulanmadığı sanayi grubunun elektrik tarifesi yüzde 126, ticarethane tarifesi yüzde 128 oranında artırılmıştı. Çalışmanın başından itibaren atılacak adımlar içinde esnafa kademeli tarifeye kesin gözüyle bakılıyor. Yapılacak düzenlemeyle ülkemizde sayısı 2 milyonu bulan esnaf ve sanatkarın faturalarının konutta olduğu gibi kademelendirilmesi hem de birim fiyatlarının düşürülmesi bekleniyor.

REKLAM

Fatih Dönmez

ESNAFIN FATURASI YÜZDE 25 DÜŞECEK

Elektrik faturalarına yönelik düzenleme hakkında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şunları söyledi: “Bakkal, manav, berber, kırtasiye, büfeler, kahvehaneler gibi bunların büyük bir kısmı indirimli tarifeden yararlanabilir hale gelecek. 1 Mart’a kadar bu değişiklikleri tamamlayıp bitirmek istiyoruz. Düzenlemeler yapılacak, EPDK çalışmalar yapıyor. İndirimli tarifede esnafa yüzde 25 indirim olacak gibi görünüyor.” Mevcut tarifede kilovat başına esnaf ve sanatkarlar 2 lira 74 kuruş öderken yüzde 25 indirimle bu fiyatlama 2 lira 5 kuruşa geriliyor.

Arşiv

KONUT ABONELERİNİN %64’Ü BİRİNCİ KADEMEDE

Aynı zamanda halihazırda konutlarda uygulanan kademeli tarifeyle ilgili de konut tüketimlerinin istatistiklerini incelediklerini söyleyen Bakan Dönmez, “210 kilovata kadar olan hanelerin sayısı toplam hanelerin içinde yüzde 64 oranında çıktı. Geri kalan kısım 210 kilovatı aşmış oldu. 210’u aşanlar 210’a kadar olan dilimde indirimli tarifeden yararlanmış oldu” dedi. Ocak ayının elektrik tüketimi açısından en yoğun dönem olduğunu aktaran Dönmez, şubat ayı verilerine bakarak tarifede düzenlemeye ihtiyaç olup olmadığını değerlendireceklerini dile getirdi.

REKLAM

İş dünyası atılan adımdan memnun

İş dünyası temsilcileri de elektrik faturalarına yönelik çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, 2 milyon esnafı etkileyecek düzenlemeyi olumlu karşıladıklarını belirtti. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Sekreteri Cihad Terzioğlu ise, “STK tarifelerinin ticarethaneden konuta dönüştürülmesi marifetiyle elektrik maliyetleri yüzde 50’ye yakın düşecektir” dedi. Enerji Tüketicileri Derneği Genel Başkanı Bülent Çebin de, “Yapılan statü değişimi tabi ki olumlu bir adım olarak nitelendirilebilir” diye konuştu.

STK’LAR MESKEN GRUBUNA DAHİL

Dernek ve vakıflardan elektrik faturalarına yönelik yoğun talep olduğunu söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şöyle konuştu: “5 tane abone grubumuz var. Mesken en düşük, genel aydınlatma, tarımsal sulama, sanayi ve bunların dışında kalan daha çok ticari olarak adlandırdığımız abone grubu var. Kamu ve sivil toplum kuruluşları bunun içindeydi. Sivil toplum kuruluşlarının mesken abone grubuna dahil edilmesi yönünde karar aldık. Dernek ve vakıfların yöneticileri, abonesi oldukları elektrik dağıtım şirketlerine gidip durumlarını bildirecekler. Dağıtım şirketlerine başvurulacak. İstisnasız bütün dernek ve vakıflar bu uygulamadan yararlanacaklar. Kilovat saat başına 1 lira indirimden yararlanmış olacaklar.”

GÜNDEM Elektrikte yeni müjdeler

EKONOMİ Elektrik faturası ucuzlayacak: Meskenlere KDV indirimi esnafa ise kademeli tarife gelecek